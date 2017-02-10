ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Общество
Канал National Geographic будет вещать на украинском языке
10.02.2017 13:50

Канал National Geographic будет вещать на украинском языке

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания принял решение, что передачи популярного американского научного канала National Geographic будут доступны теперь на украинском языке,  сообщает пресс-служба Нацсовета.

Также, Нацсоветом утверждено внесение в перечень иностранных программ итальянских каналов "Novela TV" и "Water Planet" и латвийских каналов "Sport 1 (Baltic)" и "Sport 2 (Baltic).

"Во всех программах нет передачи эротического и сексуального содержания, со сценами чрезмерного насилия или ужасов, фильмов, демонстрации которых запрещено на территории Украины, а также рекламы", - уточняют причины принятного решения в Нацсовете.

Как сообщал MIGnews.com.ua, по итогам внеплановых проверок киевские ООО "Телерадиокомпания "Шансон" и УК "ТИР "ЮТАР", которая вещает под логотипом Kiss FM, были оштрафованы Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания на 126 тысяч и 216 тысяч гривен соответственно.

Теги материала: Нацсовет, National Geographic, телевещание, язык
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [22] всего оценили 4
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Раде зарегистрировали новый законопроект "О государственном языке"
Важное
В Раде зарегистрировали новый законопроект "О государственном языке"
Жители оккупированного Севастополя поддержали деньгами уличного музыканта, спевшего на украинском
Важное
Жители оккупированного Севастополя поддержали деньгами уличного музыканта, спевшего на украинском  Видеорепортаж
В Нацтелерадио рассказали, когда предоставят "1+1" бланк лицензии
Важное
В Нацтелерадио рассказали, когда предоставят "1+1" бланк лицензии
Стало известно, когда Нацсовет продлит лицензию телеканалу "1+1"
Важное
Эксклюзив  Стало известно, когда Нацсовет продлит лицензию телеканалу "1+1"  Видеорепортаж
Тине Кароль могут присвоить звание Народной артистки
Важное
Тине Кароль могут присвоить звание Народной артистки
Украинские радиостанции увеличили долю музыкальных произведений на государственном языке
Важное
Украинские радиостанции увеличили долю музыкальных произведений на государственном языке

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Почайна-таун: соцсети о переименовании станции метро "Петровка"
Эксклюзив  Почайна-таун: соцсети о переименовании станции метро "Петровка"
10.02.2017
Астролог рассказала, чего ожидать от первого лунного затмения в 2017 году
Эксклюзив  Астролог рассказала, чего ожидать от первого лунного затмения в 2017 году
10.02.2017
Соболев: Гончаренко своим поступком помог врагам Украины
Эксклюзив  Соболев: Гончаренко своим поступком помог врагам Украины  Видеорепортаж
10.02.2017
Боевики вновь открыли огонь по жилым кварталам Авдеевки: есть пострадавшие
Эксклюзив  Боевики вновь открыли огонь по жилым кварталам Авдеевки: есть пострадавшие
10.02.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Должна ли Украина вступать в НАТО?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика