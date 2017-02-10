Канал National Geographic будет вещать на украинском языке

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания принял решение, что передачи популярного американского научного канала National Geographic будут доступны теперь на украинском языке, сообщает пресс-служба Нацсовета.
Также, Нацсоветом утверждено внесение в перечень иностранных программ итальянских каналов "Novela TV" и "Water Planet" и латвийских каналов "Sport 1 (Baltic)" и "Sport 2 (Baltic).
"Во всех программах нет передачи эротического и сексуального содержания, со сценами чрезмерного насилия или ужасов, фильмов, демонстрации которых запрещено на территории Украины, а также рекламы", - уточняют причины принятного решения в Нацсовете.
Как сообщал MIGnews.com.ua, по итогам внеплановых проверок киевские ООО "Телерадиокомпания "Шансон" и УК "ТИР "ЮТАР", которая вещает под логотипом Kiss FM, были оштрафованы Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания на 126 тысяч и 216 тысяч гривен соответственно.