Желающих проститься с Гиви оказалось меньше, чем с Моторолой

MIGnews.com.ua

В пятницу, 10 февраля, на неподконтрольной Украине территории в городе Донецке проходит прощальная церемония с одним из главарей террористов Михаилом Толстых, более известным как Гиви. По предварительным подсчетам, с ликвидированным боевиком пришло проститься около трех тысяч человек, передает LIGA.net .

"Где-то тысячи три есть, не больше, очень холодно, минус 20 мороза. Многих подвозили несколькими автобусами", - сказал студент Михаил, имя которого изменено в целях безопасности.

Также источники сообщают, что на панихиде присутствует большое количество людей в военной форме.

Боевика похоронят на кладбище возле Донецкого моря, недалеко от террориста Моторолы.

Как сообщал MIGnews.com.uа, ранее 10 февраля, жители временно оккупированных территорий Донецкой области сообщали, что их в принудительном порядке заставляют ехать в Донецк для участия в похоронной процессии недавно ликвидированного боевика Михаила Толстых.