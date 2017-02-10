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В США отменили "оскаровскую" вечеринку ради митинга в поддержку беженцев
10.02.2017 12:44

В США отменили "оскаровскую" вечеринку ради митинга в поддержку беженцев

В честь митинга в поддержку беженцев в США координаторы вручения премии "Оскар" заявили об отмене ежегодной вечеринки, передает Vox.

Вместо вечеринки организация The United Talent Agency пожертвует 250 тысяч долларов для правозащитных организаций США, а также создаст фонд для всех физических лиц, которые пожелают внести пожертвование для помощи беженцам в Соединенных Штатах.

Согласно заявлению директора организации Джереми Зиммера, отмену вечеринки спровоцировал возможный запрет на въезд в США иранскому режиссеру, лауреату премии Асгару Фархади.

Зиммер утверждает, что мероприятие предназначено для всех неравнодушных к растущим антимиграционным настроениям в стране и ограниченных в художественной свободе по всему миру.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Лос-Анджелесе представили список номинантов на премию Американской киноакадемии, вручение которой пройдет 26 февраля. В сети появился официальный трейлер премии "Оскар" 2017 года.

Теги материала: США, Оскар, вечеринка, отмена
Новости СМИ2
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