В США отменили "оскаровскую" вечеринку ради митинга в поддержку беженцев

MIGnews.com.ua

В честь митинга в поддержку беженцев в США координаторы вручения премии "Оскар" заявили об отмене ежегодной вечеринки, передает Vox.

Вместо вечеринки организация The United Talent Agency пожертвует 250 тысяч долларов для правозащитных организаций США, а также создаст фонд для всех физических лиц, которые пожелают внести пожертвование для помощи беженцам в Соединенных Штатах.

Согласно заявлению директора организации Джереми Зиммера, отмену вечеринки спровоцировал возможный запрет на въезд в США иранскому режиссеру, лауреату премии Асгару Фархади.

Зиммер утверждает, что мероприятие предназначено для всех неравнодушных к растущим антимиграционным настроениям в стране и ограниченных в художественной свободе по всему миру.