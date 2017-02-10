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Огласили дату прощания с легендой футбола Виктором Чановым
10.02.2017 12:15

Огласили дату прощания с легендой футбола Виктором Чановым

В пятницу, 10 февраля, пресс-центр футбольного клуба "Динамо" объявил о времени и месте прощания с легендарным вратарем Виктором Чановым, который на днях скончался в реанимационном отделении больницы. Информация размещена на официальном сайте футбольного клуба.  

Согласно сообщению на сайте “Динамо”, гражданская панихида состоится в олимпийском дворике Национального спортивного комплекса "Олимпийский" в субботу, 11 февраля, с 10:00 до 12:00. Захоронение легенды отечественного футбола пройдет на Байковом кладбище Киева.

Ранее говорилось, что Чанов скончался от множественных травм головы, после которых три недели находился под присмотром врачей. Полиция открыла уголовное производство по факту умышленного убийства, однако защитник киевского "Динамо" и сборной СССР Олег Кузнецов опроверг эту информацию.

Как сообщал MIGnews.com.uа,  8 февраля, в возрасте 57 лет из жизни ушел обладатель Кубка кубков, многократный чемпион СССР и вратарь сборной Советского Союза Виктор Чанов.

Теги материала: футболист, Динамо, Олимпийский, прощание
Новости СМИ2
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