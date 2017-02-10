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Кэти Перри выпустила первый клип после двухлетнего затишья
10.02.2017 12:06

Кэти Перри выпустила первый клип после двухлетнего затишья  Видеорепортаж

Популярная американская певица Кэти Перри выпустила новый сингл Chained to the Rhythm спустя два года молчания, сообщает Entertainment Weekly.

Композиция Chained to the Rhythm - первый оригинальный сингл исполнительницы с 2014 года, не считая песню Rise, которую Перри записала для олимпийского промо NBC в 2016-м.

В записи нового хита артистке помогал продюсер Макс Мартин, с которым она уже работала над первым громким хитом Перри I Kissed A Girl. 

Мартин также соавтор песен Roar и Dark Horse. Также, в написании новой композиции принимала участие певица Сия.

На официальном канале YouTube уже опубликовано видео Chained to the Rhythm, которое набрало уже около 500 тысяч просмотров.

Сообщается, что в воскресенье, 12 февраля, Перри выступит на церемонии вручения премии "Грэмми".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, культовая британская группа Depeche Mode презентовала клип на недавно выпущенную композицию Where's the Revolution, опубликовав на официальном  YouTube-канале коллектива.

Теги материала: Кэти Перри, клип, видео, музыка
Новости СМИ2
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