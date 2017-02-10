Depeche Mode выпустили клип в стиле фильмов Тарантино

MIGnews.com.ua

Культовая британская группа Depeche Mode презентовала клип на недавно выпущенную композицию Where's the Revolution, опубликовав на официальном YouTube-канале коллектива.

Ролик набрал уже более 400 тысяч просмотров. Клип снят в черно-белых тонах, однако в определенный момент пиджак солиста Дэвида Гаана становится красным, из-за чего возникает аллюзия к фильму Квентина Тарантино "Город грехов", снятого в такой же манере.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, на своей официальной страничке в Twitter британская группа Depeche Mode сообщила, что 1 7 марта этого года выйдет новый студийный альбом под названием "Spirit" .

Сообщается, что выход альбома будет сопровождать европейский тур коллектива под названием Global Spirit. В его рамках группа выступит с 32 концертами в 21 стране.