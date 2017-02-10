Depeche Mode выпустили клип в стиле фильмов Тарантино

Культовая британская группа Depeche Mode презентовала клип на недавно выпущенную композицию Where's the Revolution, опубликовав на официальном YouTube-канале коллектива.
Ролик набрал уже более 400 тысяч просмотров. Клип снят в черно-белых тонах, однако в определенный момент пиджак солиста Дэвида Гаана становится красным, из-за чего возникает аллюзия к фильму Квентина Тарантино "Город грехов", снятого в такой же манере.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, на своей официальной страничке в Twitter британская группа Depeche Mode сообщила, что 17 марта этого года выйдет новый студийный альбом под названием "Spirit".
Сообщается, что выход альбома будет сопровождать европейский тур коллектива под названием Global Spirit. В его рамках группа выступит с 32 концертами в 21 стране.