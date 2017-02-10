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Судьбу подозреваемого в убийстве полицейских экс-торнадовца будут решать присяжные
10.02.2017 09:23

Судьбу подозреваемого в убийстве полицейских экс-торнадовца будут решать присяжные

Подозреваемого в убийстве двух сотрудников Национальной полиции в Днепре Александра Пугачева, будет судить суд присяжных. В Центральном районном суде Днепра уже утверждены кандидатуры суда присяжных, передает Радио Свобода.

В процессе будут задействованы трое присяжных, а еще две кандидатуры избраны в качестве запасных. Они уже приняли присягу.

Во время судебного заседания, которое состоялось накануне, 9 февраля, суд разрешил журналистам проводить видеосъемку всего процесса, кроме опроса свидетелей. Заседание завершилось после того, как обвиняемый и его адвокат заявили, что не ознакомились с со всеми материалами дела.

В зале суда находились  родственники убитых полицейских, которые пришли с фотографиями погибших патрульных.

Следующее заседание суда назначено на 17 февраля.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 25 сентября 2016, года в Днепре экс-боец расформированного батальона "Торнадо", автомобиль которого остановили сотрудники патрульной полиции, открыл стрельбу по правоохранителям. В результате погиб 27-летний Артем Кутушев и 36-летняя Ольга Макаренко.

Теги материала: Днепр, полицейский. убийство, торнадо, присяжные
Новости СМИ2
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