Жена Джорджа Клуни беременна двойней

Знаменитый голливудский актер Джордж Клуни и его супруга - британский адвокат Амаль Клуни ожидают двойню, сообщает People.
Ведущая телеканала CBS Джули Чен утверждает, что малыши должны появиться на свет в июне.
На данный момент представители четы Клуни не прокомментировали сообщения прессы о беременности Амаль.
В январе, когда Амаль Клуни была замечена на одном из мероприятий в свободном платье, скрывающем фигуру, и появились слухи о беременности.
Напомним, Джордж Клуни и Амаль Аламуддин поженились в Венеции в сентябре 2014 года.
Известно, что 39-летняя Амаль Клуни выступала в качестве адвоката по ряду громких судебных дел. В частности, она защищала экс-премьера Украины Юлию Тимошенко, основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа и азербайджанскую журналистку Хадиджу Исмаилову. 55-летний Джордж Клуни является обладателем целого ряда престижных кинопремий. В частности, он дважды становился лауреатом премии "Оскар".
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, спустя два года после свадьбы 55-летний актер Джордж Клуни и 38-летняя британская юристка Амаль Аламуддин подали на развод.