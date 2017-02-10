Жена Джорджа Клуни беременна двойней

MIGnews.com.ua

Знаменитый голливудский актер Джордж Клуни и его супруга - британский адвокат Амаль Клуни ожидают двойню, сообщает People.

Ведущая телеканала CBS Джули Чен утверждает, что малыши должны появиться на свет в июне.

На данный момент представители четы Клуни не прокомментировали сообщения прессы о беременности Амаль.

В январе, когда Амаль Клуни была замечена на одном из мероприятий в свободном платье, скрывающем фигуру, и появились слухи о беременности.

Напомним, Джордж Клуни и Амаль Аламуддин поженились в Венеции в сентябре 2014 года.

Известно, что 39-летняя Амаль Клуни выступала в качестве адвоката по ряду громких судебных дел. В частности, она защищала экс-премьера Украины Юлию Тимошенко, основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа и азербайджанскую журналистку Хадиджу Исмаилову. 55-летний Джордж Клуни является обладателем целого ряда престижных кинопремий. В частности, он дважды становился лауреатом премии "Оскар".