Похороны Гиви хотят сделать масштабными и принудительно сгоняют людей

MIGnews.com.ua

В пятницу, 10 февраля, жители временно оккупированных территорий Донецкой области сообщают, что в учебные заведения и так называемые государственные учреждения Донецка и Макеевки поступило распоряжение о том, что необходимо выделить людей для поездки на похороны главаря боевиков Михаила Толстых, известного как "Гиви", передает Сегодня .

Прощальную церемонию с телом боевика традиционно устраивают в театре оперы и балета им. Анатолия Соловьяненко в Донецке с 10 до 12 часов дня. После этого гроб доставят на кладбище у Донецкого моря, где был похоронен другой ликвидированный боевик "Моторола".

"Якобы пришла разнарядка – выделить по семь человек от школы", - сообщила жительница Донецка.

"Нас завтра по приказу освобождают с пар. Отправляют на похороны "Гиви" в Донецк. Обязательно тепло одеваемся" – информирует однокурсниц староста группы донецкого вуза Анастасия.

"Из Горловки завтра в принудительном порядке везут бюджетников на оперу и балет", — пишет местный житель.

"Завтра в обязательном порядке из Енакиево в Донецк приедут 350 бюджетников на похороны "Гиви". Перевозчики топливо оплачивают за свой счет", — добавил житель Енакиево.