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Похороны Гиви хотят сделать масштабными и принудительно сгоняют людей
10.02.2017 08:33

Похороны Гиви хотят сделать масштабными и принудительно сгоняют людей

В пятницу, 10 февраля, жители временно оккупированных территорий Донецкой области сообщают, что в учебные заведения и так называемые государственные учреждения Донецка и Макеевки поступило распоряжение о том, что необходимо выделить людей для поездки на похороны главаря боевиков Михаила Толстых, известного как "Гиви", передает Сегодня.

Прощальную церемонию с телом боевика традиционно устраивают в театре оперы и балета им. Анатолия Соловьяненко в Донецке с 10 до 12 часов дня. После этого гроб доставят на кладбище у Донецкого моря, где был похоронен другой ликвидированный боевик "Моторола".

"Якобы пришла разнарядка – выделить по семь человек от школы", -  сообщила жительница Донецка.  

"Нас завтра по приказу освобождают с пар. Отправляют на похороны "Гиви" в Донецк. Обязательно тепло одеваемся" – информирует однокурсниц староста группы донецкого вуза Анастасия.

"Из Горловки завтра в принудительном порядке везут бюджетников на оперу и балет", — пишет местный житель.

"Завтра в обязательном порядке из Енакиево в Донецк приедут 350 бюджетников на похороны "Гиви". Перевозчики топливо оплачивают за свой счет", — добавил житель Енакиево.

Как сообщал MIGnews.com.uа,  8 февраля, в оккупированном Донецке погиб главарь штурмового "батальона "Сомали" Николая Толстых - Гиви в результате взрыва, который произошел в его рабочем кабинете.

Теги материала: Гиви, Донбасс, Донецк, АТО, сепаратист, боевик, похороны, Моторола
Новости СМИ2
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