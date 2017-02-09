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МИД: На работу за рубеж уже уехали пять миллионов украинцев
09.02.2017 22:08

МИД: На работу за рубеж уже уехали пять миллионов украинцев

На сегодняшний день на работу за границу уехало пять миллионов украинцев. При этом многие из них сталкиваются с тяжелыми условиями труда и отсутствием каких-либо гарантий. Об этом сообщает Госслужба занятости со ссылкой на данные министерства иностранных дел.

"На сегодняшний день, по данным МИД, пять миллионов украинцев работают за рубежом. И многие наши соотечественники действительно сталкиваются с сомнительными посредниками на рынке труда, которые отправляют работать людей по туристическим визам, и никому нет никакого дела, как будет там человек работать, в каких условиях", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что волну миграции остановить тяжело, но необходимо принимать меры, чтобы украинцы за границей имели социальную защиту, и вернувшись домой имели дальнейшие гарантии. 

Как сообщал MIGnews.com.uа, в пятницу, 3 февраля,  экономист Александр Охрименко рассказал о последствиях повышения минимального уровня заработной платы в Украине. По мнению эксперта, сократится количество частных предпринимателей и уровень безработицы в стране возрастет. Эксперт предположил, что люди, которые лишились работы, могут устремиться на заработки за пределы Украины.

Теги материала: МИД, эмиграция, работа, права человека
Новости СМИ2
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