МИД: На работу за рубеж уже уехали пять миллионов украинцев

MIGnews.com.ua

На сегодняшний день на работу за границу уехало пять миллионов украинцев. При этом многие из них сталкиваются с тяжелыми условиями труда и отсутствием каких-либо гарантий. Об этом сообщает Госслужба занятости со ссылкой на данные министерства иностранных дел.

"На сегодняшний день, по данным МИД, пять миллионов украинцев работают за рубежом. И многие наши соотечественники действительно сталкиваются с сомнительными посредниками на рынке труда, которые отправляют работать людей по туристическим визам, и никому нет никакого дела, как будет там человек работать, в каких условиях", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что волну миграции остановить тяжело, но необходимо принимать меры, чтобы украинцы за границей имели социальную защиту, и вернувшись домой имели дальнейшие гарантии.