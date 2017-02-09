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Укргидрометцентр рассказал о влиянии взрыва французской АЭС на Украину
09.02.2017 19:42

Укргидрометцентр рассказал о влиянии взрыва французской АЭС на Украину

Директор Укргидрометцентра при Государственной службе чрезвычайных ситуаций Николай Кульбида сообщил, что взрыв на атомной станции во Франции и его последствия не повлияют на Украину, передает 112 Украина.

"Думаю, что никакой угрозы нет. Синоптическая ситуация, которая сейчас есть над европейским континентом, не способствует тому, чтобы воздушные массы с территории Франции попали в Украину", - прокомментировал ситуацию Кульбида.

На данный момент в Украину воздушные массы перемещаются с северного и северо-восточного направления.

"Над самой Францией скоро образуется циклонический вихрь, который будет почти стационарным, и воздушные массы будут крутиться в его системе, далеко не выходя за пределы французской территории", - добавил синоптик. 

Как сообщал MIGnews.com.uа, в четверг, 9 февраля, во Франции на атомной электростанции Фламанвиль произошел взрыв.

Теги материала: Франция, АЭС, взрыв, Украина
Новости СМИ2
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