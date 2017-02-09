Укргидрометцентр рассказал о влиянии взрыва французской АЭС на Украину

MIGnews.com.ua

Директор Укргидрометцентра при Государственной службе чрезвычайных ситуаций Николай Кульбида сообщил, что взрыв на атомной станции во Франции и его последствия не повлияют на Украину, передает 112 Украина.

"Думаю, что никакой угрозы нет. Синоптическая ситуация, которая сейчас есть над европейским континентом, не способствует тому, чтобы воздушные массы с территории Франции попали в Украину", - прокомментировал ситуацию Кульбида.

На данный момент в Украину воздушные массы перемещаются с северного и северо-восточного направления.

"Над самой Францией скоро образуется циклонический вихрь, который будет почти стационарным, и воздушные массы будут крутиться в его системе, далеко не выходя за пределы французской территории", - добавил синоптик.