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Семья Мадонны пополнилась близнецами из Малави
09.02.2017 19:33

Семья Мадонны пополнилась близнецами из Малави  Фоторепортаж

Голливудская суперзвезда, певица Мадонна написала в своем Instagram об удочерении ею двух девочек-близнецов из Малави, разместив фотографию с приемными детьми.
 
"Я могу официально подтвердить, что процесс удочерения сестер-близнецов из Малави закончен, и я вне себя от радости, что теперь они являются частью нашей семьи. Я глубоко благодарна всем в Малави, кто сделал это возможным", - прокомментировала фото артистка. 

Спустя несколько часов, певица опубликовала еще снимок, в котором рассказала о подробностях удочерения, призвав помогать детям-сиротам.

"Есть 650 детей-сирот из Дома Надежды, где Эстер и Стелла прожили в течение 4-х лет, с тех пор как их 5 дней отроду оставили там. Управляемая щедрой и сострадательной преподобным Чипето и его дочерью Люси, Raising Malawi работают с с организацией "НОН" в течение более 10 лет, с тех пор как я встретила своего сына Давида там. Если вы хотите принять участие на добровольных началах или пожертвовать деньги, присоединяйтесь к Malawi.org. Даже маленькая помощь важна!!"

Напомним, до удочерения близняшек Мадонна воспитывала четверых детей. В 1996 года она родила дочь Лурдес от актера Карлоса Леоне. В браке с британским кинорежиссером и сценаристом Гаем Ричи у пары появился сын Рокко Джон, они также усыновили мальчика Давида из Малави. В 2009 году певица удочерила девочку Мерси из Малави.

Как сообщал MIGnews.com.ua, легендарная американская певица Мадонна была удостоена титула "Женщины года" по версии журнала Billboard за весомый вклад в музыкальную индустрию. 

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп ответил на резкие слова певицы Мадонны в его адрес, сказанные ею на протестном марше женщин в Вашингтоне, назвав певицу отвратительной.

Теги материала: Мадонна, дети-сироты, семьи, Малави
Новости СМИ2
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