В Лондоне обнаружена мертвой актриса и крестная дочь принца Чарльза

MIGnews.com.ua

В Великобритании найдена мертвой актриса и крестница принца Чарльза Тара Палмер-Томкинсон в своей квартире в Кенсингтоне, сообщает ВВС .

На данный момент причины смерти женщины неизвестны. На протяжении всей своей жизни актриса оставалась близка к членам королевской семьи,

Сообщается, что Палмер-Томкинсон была одной из самых знаменитых светских львиц Британии, а также звездой реалити-шоу.

Актрисе было 45 лет, а в 2016 году Палмер-Томкинсон проходила лечение после того, как у нее была обнаружена доброкачественная опухоль мозга.

Как сообщал MIGnews.com.uа, умер популярный американский актер Мигель Феррер , хорошо известный по сериалу "Твин Пикс". Сообщается, что артисту был 61 год и он умер от рака. Его нашли мертвым родственники в его доме в Лос-Анджелесе.