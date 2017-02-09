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В Лондоне обнаружена мертвой актриса и крестная дочь принца Чарльза
09.02.2017 18:13

В Лондоне обнаружена мертвой актриса и крестная дочь принца Чарльза  Фоторепортаж

В Великобритании найдена мертвой актриса и крестница принца Чарльза Тара Палмер-Томкинсон в своей квартире в Кенсингтоне, сообщает ВВС.

На данный момент причины смерти  женщины неизвестны. На протяжении всей своей жизни актриса оставалась близка к членам королевской семьи, 

Сообщается, что Палмер-Томкинсон была одной из самых знаменитых светских львиц Британии, а также звездой реалити-шоу.

Актрисе было 45 лет, а в 2016 году Палмер-Томкинсон проходила лечение после того, как у нее была обнаружена доброкачественная опухоль мозга.

Как сообщал MIGnews.com.uа, умер популярный американский актер Мигель Феррер, хорошо известный по сериалу "Твин Пикс". Сообщается, что артисту был 61 год и он умер от рака. Его нашли мертвым родственники в его доме в Лос-Анджелесе.

Ранеес сообщалось, что в населенном пункте Сакуарема в штате Рио-де-Жанейро в Бразилии обнаружили обгоревший труп бразильской певицы Лоалва Браз, популярность к которой пришла после исполнения песни Lambada в 1989 году.

Теги материала: смерть, актриса, Великобритания, принц Чарльз
Новости СМИ2
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