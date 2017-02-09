В Украине впервые начали выдавать международные водительские права

MIGnews.com.ua

Территориальные сервисные центры МВД с четверга, 9 февраля, начали впервые выдавать международные удостоверения водителя. Об этом сообщили в Главном сервисном центре МВД.

Отмечается, что получить международные водительские права можно только при наличии национального водительского удостоверения.

Согласно международным нормам, новые права имеют вид небольшой картонной книжечки. Благодаря им расширяется перечень стран, где граждане смогут пользоваться транспортными средствами, а также этот документ имеет важное значение для граждан, которые длительное время находятся за рубежом,

– пояснил руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

По словам руководителя Главного сервисного центра МВД Украины Вадима Криклия, в старых МРЭО подобная услуга никогда не была доступна.

В МВД пояснили, что получение международного водительского удостоверения позволит управлять транспортными средствами на территории тех стран, которые присоединились к Женевской Конвенции о дорожном движении 1949 года. Национальным удостоверением водителя можно было пользоваться только на территории стран, присоединившихся к Венской конвенции о дорожном движении 1968 года.

Международное водительское удостоверение выдается на месте, без сдачи экзаменов на основании национального водительского удостоверения сроком действия на 3 года. Стоимость услуги составит – 34 грн 16 коп.

Для получения международного водительского удостоверения необходимо обратиться к удобному по месту нахождения территориальному сервисному центру МВД независимо от места регистрации.

Как сообщал MIGnews.com.ua, уже во второй половине 2017 года в водительских удостоверениях украинцев могут появиться дополнительные категории.

По данным Министерства внутренних дел, внесение изменений в процедуру получения и пользования удостоверением водителя планируется осуществить в рамках имплементации европейских соглашений в Украине. Прежде всего речь идет о выдаче единого типового удостоверения водителя, которое соответствует европейским требованиям, с установленным микрочипом, повышающим уровень защиты документа от подделок.