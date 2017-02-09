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Apple создаст юбилейный iPhone
09.02.2017 14:13

Apple создаст юбилейный iPhone

В четверг, 9 февраля, стало известно, что американская корпорация Apple ведет подготовку к выпуску юбилейного смартфона, по случаю 10-летия существования iPhone. Стоимость такого гаджета, предварительно, составит более 1000$, передает Fast Company.

Так как не в правилах компании оглашать каким будет устройство заранее, множатся только слухи. Предположительно, что новый телефон будет иметь диагональ в 5,8-дюймов, а название продукта будет либо iPhone 8, либо iPhone X.

Технологическая новинка будет оснащена OLED-дисплеем, занимающим всю переднюю панель телефона, а также улучшенный и больший по размеру аккумулятор.

В отношении внешнего вида, конструкторы компании также потрудились, чтобы создать оригинальный дизайн.

"Новый телефон будет выглядеть как гладкий черный монолит, с небольшим количеством визуальных перерывов в его гладком дизайне", - говорится в статье.

Вероятно, что задняя поверхность телефона будет стеклянной, а кнопки по бокам телефона заменят сенсорные вставки. Тем не менее, известно, что компания Apple может изменить характеристики и спецификации будущего телефона в любое время, даже в конце производственного цикла.

Как сообщал MIGnews.com.uа, ежегодные исследования консалтинговой фирмы Brand Financ показали, что в рейтинге самых дорогих брендов в мире, на первую позицию вышла самая популярная интернет-компания Google, обойдя предыдущего лидера Apple.

Теги материала: Apple, iPhone, цифровые технологии, телефон
Новости СМИ2
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