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Нацсовет по телерадиовещанию оштрафовал радио "Шансон" на 126 тыс. грн
09.02.2017 14:11

Нацсовет по телерадиовещанию оштрафовал радио "Шансон" на 126 тыс. грн

В четверг, 9 февраля, по итогам внеплановых проверок киевские ООО "Телерадиокомпания "Шансон" и УК "ТИР "ЮТАР", которая вещает под логотипом Kiss FM, были оштрафованы Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания на 126 тысяч и 216 тысяч гривен соответственно. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Данное решение приняли из-за нарушения закона о выполнении квот на объем песен и ведение эфира на украинском языке.

Помимо этого, в связи с неисполнением квот штрафы назначили штрафы региональным ТРК. Среди них луганская ООО "ТРК "ИРТА" - 26 тысяч гривен, ООО "ТРК "Маяк" (Александрия Кировоградской области) - четыре тысячи гривен, ООО "ТРК "Скифия" (Новомосковск Днепропетровской области) - 33,6 тысяч гривен. Также в список попали ООО "Радио "Новая волна" - 36 тысяч гривен, ООО "ТРК "Симон" - 38 тысяч гривен и ООО "Телерадиоиздательская компания " Мастер" (вещает под логотипом Радио Вести, все три Харьков) - 40 тысяч гривен.

Также члены Национального совета сообщили, что практически все нарушения зафиксировали в течение первых дней после вступления в силу закона.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Верховной Раде Украины разрешили Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания штрафовать телеканалы без предупреждения.

Теги материала: Украина, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, радио, штраф, квоты
Новости СМИ2
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