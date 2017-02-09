Минобороны до лета закупит 112 тыс. комплектов новых сухпайков

MIGnews.com.ua

В среду, 8 января, прошло заседание комитета конкурсных торгов Министерства обороны Украины, в ходе которого приняли решение о начале процедуры закупки семи полевых рационов нового образца. Об этом сообщил советник президента Украины Юрий Бирюков на своей странице в Facebook.

Первую закупку, в которую входят 112 тысяч комплектов, поставят до 30 мая. Объем разбили на пять лотов, Бирюков надеется, что на торги выйдут и победят различные поставщики. Благодаря этому появится возможность сравнить качество и снизить цену.

"Грустно - на эту работу ушло больше года. Радостно - у нас получилось", - подытожил советник президента.