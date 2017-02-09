В четверг температура ночью опустится до 18-23 градусов мороза

MIGnews.com.ua

В четверг, 9 февраля, температура ночью опустится до 18-23 градусов мороза практически на всей территории Украины. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

В южных областях и на Прикарпатье температура ночью составит 8-13 градусов мороза, днем - существенно не изменится, однако осадки не прогнозируются.

В Киеве температура ночью опустится до 19-21 градусов мороза, днем ожидается повышение до 9-11 градусов мороза, ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду, осадков днем и ночью не прогнозируется.

Помимо этого, в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупредили, что в горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей сохранится третий (значительный) уровень лавинной опасности.