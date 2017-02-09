Чехия увеличила квоты для работников из Украины

В четверг, 9 февраля, министр промышленности Чехии Ян Младек сообщил, что правительство Чехии приняло решение увеличить количество квотных мест в местных компаниях для работников из Украины, передает Европейская правда.
По словам министра, Чехия сможет выдать больше разрешений на работу стране для граждан Украины. Предполагается, что для начала количество рабочих мест возрастет более чем на 5000 тысяч.
Ранее, в рамках так называемого "режима Украина" Чехия предоставляла квоту в размере 3800 рабочих мест для украинцев.
"Правительство решило удовлетворить просьбу бизнеса, рабочих карт будет выпущено немного больше. После отметки в пять тысяч мест, выдача карт не приостановится, как изначально планировалось", - заявил Младек.
Министерство иностранных дел Чехии увеличит квоту и на прием заявок для получения разрешения на работу в два раза, то есть до 800 мест в месяц.
Профсоюзы сообщали, что чешский бизнес заинтересован в получении дешевой рабочей силы, так как в стране наблюдалась временная нехватка работников.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 3 февраля, экономист Александр Охрименко рассказал о последствиях повышения минимального уровня заработной платы в Украине. По мнению эксперта, сократится количество мелких частных предприятий, что приведет к оттоку кадров за рубеж.