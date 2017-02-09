Чехия увеличила квоты для работников из Украины

MIGnews.com.ua

В четверг, 9 февраля, министр промышленности Чехии Ян Младек сообщил, что правительство Чехии приняло решение увеличить количество квотных мест в местных компаниях для работников из Украины, передает Европейская правда .

По словам министра, Чехия сможет выдать больше разрешений на работу стране для граждан Украины. Предполагается, что для начала количество рабочих мест возрастет более чем на 5000 тысяч.

Ранее, в рамках так называемого "режима Украина" Чехия предоставляла квоту в размере 3800 рабочих мест для украинцев.

"Правительство решило удовлетворить просьбу бизнеса, рабочих карт будет выпущено немного больше. После отметки в пять тысяч мест, выдача карт не приостановится, как изначально планировалось", - заявил Младек.

Министерство иностранных дел Чехии увеличит квоту и на прием заявок для получения разрешения на работу в два раза, то есть до 800 мест в месяц.

Профсоюзы сообщали, что чешский бизнес заинтересован в получении дешевой рабочей силы, так как в стране наблюдалась временная нехватка работников.