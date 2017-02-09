Блокада Донбасса: военные призвали Порошенко прекратить торговлю с "ДНР/ЛНР"

MIGnews.com.ua

Украинские военные призвали президента Петра Порошенко и высшее руководство страны прекратить любые финансовые отношения с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Согласно видеообращению, обнародованному на странице одного из участников блокады в Facebook, бойцы выступают против торговли с незаконными вооруженными формированиями на Донбассе.

"Мы не поддерживаем ни одну политическую силу, но осуждаем давление, особенно физическое, на ветеранов АТО, которые сегодня путем торговой блокады в Луганской области борются с финансированием оккупантов", - заявили военные.

При этом они потребовали остановить движение контрабанды вдоль всей границы Донецкой и Луганской областей.

"Каждая гривня, направленная в ОРДЛО, - это прямое финансирование терроризма, который уже третий год подряд не дает покоя нашей стране", - заявили силовики.

Вместе с тем они призвали людей, которые находятся на оккупированных территориях, с пониманием отнестись к блокаде.

"В истории нет ни одного примера, когда бы страна в состоянии войны кормила своего врага. Армия Украины - с народом Украины" - отмечается в обращении.