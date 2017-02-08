Из-за сильных холодов в Харьковской области закроют 24 школы

MIGnews.com.ua

В среду ,8 февраля, в Харьковской областной городской администрации приняли решение приостановить занятия в 24-х школах в связи со значительным снижением температуры воздуха, сообщил УНН .

"Учебный процесс приостановлен с 8 февраля. В частности, остались дома учащиеся 19 школ в Купянском районе, где температура сегодня утром держалась на отметке -26 градусов мороза. Также обучение приостановлено в 5 школах Дергачевского района", - проинформировали в Харьковской ОГА.

Стоит отметить, что как только температура повыситься к норме учебный процесс в этих заведениях будет восстановлен.