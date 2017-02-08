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Из-за сильных холодов в Харьковской области закроют 24 школы
08.02.2017 21:58

Из-за сильных холодов в Харьковской области закроют 24 школы

В среду ,8 февраля, в Харьковской областной городской администрации приняли решение приостановить занятия в 24-х школах в связи со значительным снижением температуры воздуха, сообщил УНН.

 "Учебный процесс приостановлен с 8 февраля. В частности, остались дома учащиеся 19 школ в Купянском районе, где температура сегодня утром держалась на отметке -26  градусов мороза. Также обучение приостановлено в 5 школах Дергачевского района", - проинформировали в Харьковской ОГА.

Стоит отметить, что как только температура повыситься к норме учебный процесс в этих заведениях будет восстановлен.

Как сообщал MIGnews.com.ua, из-за сильнейшего снегопада столица стала в 10-балльных пробках, а общественный транспорт ходил со специальному режиму. В этот день в метро спустилось на 107,6 тысяч пассажиров больше, чем обычно.

Теги материала: школи, закрытие, холод, мороз, Харьковская область
Новости СМИ2
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