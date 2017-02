В Киеве прошла международная неделя моды Mercedes-Benz Kiev Fashion Days

MIGnews.com.ua

В Киеве состоялся 14-й сезон международной недели моды Mercedes-Benz Kiev Fashion Days. Мероприятие состоялось с 1 по 5 февраля в КВЦ "Парковый". В рамках недели моды было представлено 54 коллекции одежды, среди которых 29 - в рамках программы развития начинающих брендов Samsung Fashion Scout Kiev.

Кроме этого на Fashion Days Market свои коллекции показали более 45 марок Made in Ukraine - половина из них были представлены в ЦУМе. На основной площадке недели моды КВЦ "Парковый" свои коллекции сезона Осень-Зима 2017-18 показали V by Gres, Marianna Senchina, FLOW The Label, CHAKSHYN, THEO, SHUSHAN, Dafna May, Couture de Fleur. От групповых показов в основную программу перешли бренды Helena Art, WeAnnaBe, Gasanova, Jiri Kalfar (Чехия).

Специальные локации для показов и презентаций выбрали Litkovskaya, Vozianov, Anna October, и в формате презентации представила коллекцию Elena Burba. Расписание Mercedes-Benz Kiev Fashion Days также дополнилось показами Alonova и NAVRO, снова на подиуме Mercedes-Benz Kiev Fashion Days коллекции представили Katerina Kvit и T.Mosca. Зарубежные бренды Rotsaniyom (Thailand) и Elena Rial (Spain) представили свои коллекции в первый день Mercedes-Benz Kiev Fashion Days. Испанский дизайнер Elena Rial представила коллекцию в рамках программы по обмену дизайнерами, а ранее Anna K представляла коллекцию в Мадриде.

Новой локацией Mercedes-Benz Kiev Fashion Days стал киевский ЦУМ, на площадке которого состоялись Fashion Days Market и презентации украинских дизайнеров с ритейлерами Rehab и Corner. Ключевым событием в ЦУМе во время недели моды стал масштабный показ новой коллекции Anna K - единственной украинки-дизайнера, которая вошла в рейтинг Forbes Europe "30 under 30" 2017.

Новый 15-й сезон Mercedes-Benz Kiev Fashion Days S/S 2018 состоится с 30 августа по 3 сентября 2017 года в КВЦ "Парковый" и таким образом откроет мировой модный марафон в сезоне весна-лето 2018. Период проведения перед большой четверкой недель моды в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже делает международную неделю моды Mercedes-Benz Kiev Fashion Days лучшей стартовой площадкой для молодых и стремительно развивающихся марок со всего мира.

"Сезон едва завершился, а мы уже ждем начала следующего! Четырнадцатый сезон показал нам, насколько талантливы и уникальны украинские дизайнеры и сколько еще горизонтов мы можем достичь! Мы гордимся, что снова сумели поднять уровень Mercedes-Benz Kiev Fashion Days и планируем делать это снова и снова. Я благодарна всем нашим партнёрам и спонсорам за успешный сезон. Стратегическое партнерство с киевским ЦУМ продолжается, как и с баерами со всего мира - ведь мы работаем над тем, чтобы украинские дизайнеры были успешны глобально!", - комментирует Дарья Шаповалова, основатель и креативный директор Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.

"Мне очень приятно вернуться на Mercedes-Benz Kiev Fashion Days спустя 14 сезонов. Так вышло, что среди присутствующих гостей, я - единственный журналист, который был на первом сезоне Mercedes-Benz Kiev Fashion Days и на 14-ом, который закончился сейчас. Разница между этими сезонами - это небо и земля! Все очень сильно поменялось - не только на событии, но и в целом в индустрии в Украине. Если первая неделя была очень уютной, классной, но все же встречались ошибки, к примеру, в организации показов, то сейчас это абсолютно новый уровень, который выше на несколько позиций! Больше дизайнеров, больше и вдумчивее публикации, что закономерно - ведь и итоги намного значительнее. В этом, мне кажется, есть гигантская работа Дарья Шаповаловой, как человека неуемной энергии, который имеет огромное количество связей, которые она умело задействует в пользу дизайнеров. Первый раз был похож на пробный, но сейчас все сильно поменялось и то, как учли этот опыт - это прекрасно! Событие превратилось нечто гигантское, совершенно другое! И сейчас про украинскую неделю знают все редактора топовых изданий, а с московской - к сожалению, такого не случилось. Я думала над тем, повлиял ли на это конфликт между странами, но ответ: очевидно, нет. Ведь на весь интерес со стороны иностранной прессы, со стороны баеров к Mercedes-Benz Kiev Fashion Days, отдельным дизайнерам и украинской моде в целом повлияла планомерная работа и следование взятому в первом сезоне международному курсу Mercedes-Benz Kiev Fashion Days, а это было задолго до конфликта", - отмечает Дарья Князева, журналист Wonderzine.

Четырнадцатый сезон недели моды посетили около 30 fashion-инсайдеров мировой величины. Среди зарубежных гостей этого сезона - традиционно представители главных мировых модных изданий, а также журналисты глобальных деловых СМИ, среди которых редактор Vogue.com Лиана Сатенштайн, редактор Vogue Italia и Vogue Talents Серена Москарелли, журналист Wallpaper и Vogue UK Харриет Куик, редактор L’Officiel Italia Кристиана Равеллино Сантелла, веб-редактор Vogue.ru Мария Рычкова, шеф-редактор Wonderzine Дарья Князева, обозреватель Forbes USA Алексей Тимбул-Бульохин, обозоеватель Huffington Post Сисси Джонсон, обозреватель Finantial Times Максин Боерсма, журналист The Guardian Ребекка Мей Джонсон, стрит-стайл фотографы Vogue.co.uk и Vogue.com Двора Шоммер (Fashionistable) и Асьель StyleDuMonde. Также неделю моды посетили представители зарубежного ритейла - Берни Томас отсматривал коллекции для гонконгских гигантов Lane Crawford и Joyce а также корейского Boon The Shop, а Элиза Аннис для Saks Fifth Avenue (США, Казахстан) и David Jones (Австралия). Основатель международной платформы Fashion Scout Мартин Робертс посетил все показы и отсмотрел коллекции Fashion Days Market, поделившись опытом с молодыми дизайнерами в рамках программы менторства Samsung Fashion Scout Kiev. Модель и филантроп Алина Байкова появилась на подиуме в показах дизайнеров, которые перешли из программы Samsung Fashion Scout Kiev в основное расписание Mercedes-Benz Kiev Fashion Days, а владелец фабрики Missardi Алессендро Калуджи выбирал бренды для сотрудничества. Лучшие показы Mercedes-Benz Kiev Fashion Days по итогам недели моды публикуются в онлайн fashion-Библии - разделе Runway на VOGUE.com наравне с лучшими fashion-брендами планеты.

Ряд международных гостей прибыли специально чтобы принять участие в конференции Kiev Fashion Business Forum: креативный директор School of Media and Communication at London College of Fashion Тони Гленвилль дал подробнейшие инструкции по созданию коллекций, нацеленных на глобальные рынки, основатель LookAtMedia Алексей Аметов открыл Digital Day, закрыла форум шеф-редактор VOGUE Россия и автор книги "Как стать лучшим редактором глянца" Анастасия Соколова, которая презентовала также свою книгу впервые в Украине.

"Я благодарна возможности посетить Mercedes-Benz Kiev Fashion Days, ведь я наслаждалась каждым днем и каждым показом, замечательным городом и теплым общением с очень дружелюбными людьми, меня встретили как дома! На неделе моды меня впечатлило много брендов, особенно тем, что они так молоды, но уже прекрасно осведомлены о модных трендах и тенденциях, о том, как создавать, показывать коллекции и как строить бренд! Меня поразила слаженная и структурированная работа команды - это просто мечта для меня! Я бы оценила пул дизайнеров и брендов на 8-9 по 10-ти бальной шкале. Мы должны помнить, что шоу прежде всего должно вызывать позитивные эмоции, радость и наслаждение существующим моментом!", - рассказывает Кристиана Равеллино Сантелла, Web-редактор L’Officiel Italia.

"Неделя моды вызвала больший интерес и показала глубину, которой я даже не ожидал до приезда! Прекрасная организация, большое разнообразие, особенный - отличный от других недель моды - характер. Это тяжело - создавать историю недели моды здесь, учитывая большую конкуренцию с другими мировыми неделями моды, но несмотря на это Mercedes-Benz Kiev Fashion Days достигли большого успеха: неделя настолько хорошо презентована и узнаваема по всему миру! Фотографам и баерам всегда нужны новые бренды и истории - и именно тут их масса, у MBKFD отлично получается показать их! Я увидел большое количество сильных брендов. К примеру, Litkovskaya (хотя я и пропустил ее шоу), но был поражен уровнем качества и истинным дизайнерским вкусом, неожиданными решениями, выразительностью бренда, единством коллекции. Это прекрасная коллекция, в которой удалось избежать коммерческого влияния и сохранить красоту. Коллекция Anna October представила очень взрослую коллекцию, которая отлично собрана в единое целое. Отличный выбор места - вне основной площадки - привлек иностранных гостей Киева, это был умный ход! Anna K - наша любимица, удивительно талантливая для 21 года, перспективная, ее новая коллекция понятная и доступная. Это феномен, насколько она успешна в таком возрасте, насколько ей удается создавать отличные коллекции, глобально востребованные и конкурентоспособные!", - комментирует Берни Томас, баинг-скаут и консультант Boon the Shop, Lane Crawford, Joyce.

Вместе с Mercedes-Benz Kiev Fashion Days начал новый модный сезон ЦУМ: с 1 февраля до 14 февраля витрины ЦУМа украшают специальные инсталляции лучших украинских дизайнеров - участников Mercedes-Benz Kiev Fashion Days (Anna K, FLOW, Vozianov). В киевском ЦУМе, в котором сейчас размещено уже 900 брендов, в этом сезоне состоялись презентации, превью и re-see коллекций украинских дизайнеров, которые были продемонстрированы на главном подиуме Mercedes-Benz Kiev Fashion Days: Anna K, FLOW, Vozianov, Katerina Kvit, Tago, Shushan, T.Mosca, PROSKUROVSKAYA.

На церемонии открытия четырнадцатого сезона международной недели моды Mercedes-Benz Kiev Fashion Days, которая состоялась на основной локации в КВЦ “Парковый”, Дарья Шаповалова и Нина Васадзе объявили имена победителей Mercedes-Benz Fashion Prize F/W 2017-18. По итогам минувшего сезона победителями в номинациях стали: дизайнер сезона - лучшими были названы украинский бренд Vozianov, fashion-журналист - Ольга Сушко, ритейлер - ЦУМ, стилист - Надя Шаповал. В номинации конкурса Design It победителем стал бренд Who is it?. Обладателем специального приза от глянцевого издания Vogue Ukrainе стал бренд Monstra. Лучшей моделью была названа София Евдокименко. Все победители были награждены специальной премией Mercedes-Benz Fashion Prize и фирменной статуэткой-кубиком. Победителей также награждали прославившая Украину на Евровидении певица Джамала, it-girl и модель София Евдокименко, музыкальная исполнительница Надя Дорофеева, главный редактор Vogue UA Ольга Сушко, певец Дмитрий Монатик.

"14-й сезон Mercedes-Benz Kiev Fashion Days закончился. 5 дней показов, интереснейшие локации, выбранные дизайнерами, Fashion Scout Kiev, Fashion Days Market, Fashion Business Forum. Не могу не отметить и самое большое количество специализированной иностранной прессы, которая, я уверена, даст сильный толчок в дальнейшем развитии нашим дизайнерам. Я горжусь тем, что мы делаем, и верю, что благодаря нашим совместным усилиям, мода как индустрия в Украине будет развиваться с еще большим темпом и с еще более высоким стандартами качества", - комментирует Нина Васадзе, сооснователь Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.

Презентация Mercedes-Benz

У входа в КВЦ "Парковый" гостей модных показов встречали яркие представители модельного ряда Mercedes-Benz - кроссовер GLC, купе С-Класса и новый Е-Класс. Визуальные и эстетические акценты расставили новинки smart forfour и smart fortwo BRABUS Tailor made. Новое поколение сити-каров, которое дебютировало в Украине в рамках сезона S/S 2016 MBKFD, с легкостью смогло завоевать сердца поклонников марки и найти своих новых владельцев.

Настоящим сюрпризом сезона осень-зима 2017-18 стала презентация обновлённого кроссовера Mercedes-Benz GLA, который был доставлен в Украину специально на Mercedes-Benz Kiev Fashion Days. Спустя три недели после мировой премьеры на международном автосалоне в Детройте, обновлённый SUV компакт-класса Mercedes-Benz GLA был представлен взыскательной модной публике в Киеве. Современный дизайн, уверенное превосходство на дороге и мобильность за пределами трасс: свободно перемещаясь по обеим автомобильным вселенным, GLA даёт впечатляющий пример интерпретации идеи компактных внедорожников.

"Mercedes-Benz Kiev Fashion Days - ключевое fashion событие мирового уровня. Каждый сезон наши усилия направлены на укрепление авторитета и имиджа Украины как одного из главных участников профессионального мира моды. Равно как нет одинаковых сезонов Недели Моды, так и у Mercedes-Benz нет одинаковых автомобилей. Каждая модель подчеркивает индивидуальность её владельца и является ее идеальным дополнением. Компании "АвтоКапитал", генеральному представительству Mercedes-Benz в Украине, задолго до европейской премьеры удалось привезти в Украину яркого представителя сегмента Compact Cars - обновленный Mercedes-Benz GLA. С расширенной гаммой двигателей, кардинально новым ценовым позиционированием, визуальными акцентами в дизайне интерьера и экстерьера этот компактный внедорожник выглядит теперь ещё более привлекательным. Мы горды тем фактом, что украинские почитатели Mercedes-Benz ещё до официального старта мировых продаж одними из первых увидели автомобиль, который без сомнений, станет лидером в своем классе", - комментирует Ярослав Пригара, генеральный директор компании "АвтоКапитал".

Samsung Fashion Scout Kiev

Платформа Samsung Fashion Scout Kiev познакомила гостей с новыми коллекциями 25 перспективных дизайнеров из Украины, Эстонии, Латвии и других стран в формате групповых показов и выставки-шоурума на первом этаже КВЦ "Парковый". Коллекции представили Ludmila Corlateanu (RO), Anna Reine, TAMAR, NAT Atelie, Sofitie, Nastasia KLIMT, Who is it?, Naya Rea (UK), Triinu Pungits, August, Kristel Kuslapuu, KÄT (Estonian designers group show by Fashionavant), Agne Kuzmickaite (LT), L'osier, Tatman, Julia Gurskaja, TDNK by Irina Tydnyuk, YVAILO (UK), Gibsh, Monstra, PURE.

"Я очень рад приветствовать всех дизайнеров платформы Fashion Scout Kiev, это отличная комбинация дизайнеров, где некоторые - дебютанты, а других мы уже видели ранее. И это прекрасно – видеть, как они развиваются, видеть разнообразие, когда некоторые из участников - очень разумные, а другие - абсолютно сумасшедшие! И именно это привносит наибольший интерес: мы должны давать молодым дизайнерам возможность расти. Fashion Scout Kiev и Mercedes-Benz Kiev Fashion Days предоставляют уникальную для всего региона платформу, которая предоставляет им такую возможность! Мы очень рады видеть эстонских дизайнеров на подиуме, они привнесли нечто новое и свежее. Также я под впечатлением от бренда Monstra, их роста из сезона в сезон. Некоторые дизайнеры отличаются очень заметным стилем, и это работает!" - отмечает Мартин Робертс, основатель международной платформы Fashion Scout и директор Graduate Fashion Week.