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На Берлинале покажут "Слугу Народа 2" и фильм о Сенцове
08.02.2017 17:11

На Берлинале покажут "Слугу Народа 2" и фильм о Сенцове

Украина собирается представить ряд фильмов отечественного производства на Европейском кинорынке 67-го Берлинского международного кинофестиваля. Об этом сообщает "ДержКино Украины" на своей странице в Facebook.

С 9 по 17 февраля на Европейском кинорынке в Берлине будет стоять украинский стенд под названием Ukrainian Film Corner "Ukraine is Your Destination". Ассоциация киноиндустрии Украины по заказу Государственного агентства Украины по вопросам кино подготовила каталог украинских фильмов 2016-2017 годов, которые и будут представлены.

Кроме того, 15 февраля состоится мировая премьера фильма, снятого совместно немцем Георгом Жено и украинкой Елизаветой Смит, под названием "Школа №3". 14 февраля его представят на украинском стенде на Берлинском МКФ.

Также на Берлинском МКФ покажут документальный фильм "Процесс. Российское государство против Олега Сенцова" от режиссера Аскольда Курова. Кинолента расскажет о деле политзаключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Показ кинофильма состоится 11 февраля при участии Европейской киноакадемии.

Кроме этого, Украина представит на Европейском кинорынке такие украинские фильмы, как "Мустафа" реж. Ахмеда Сарихалила, "Слуга Народу 2" реж. Алексея Кирющенко, "5 терапия" реж. Алисы Павловской и "Мир Вашему Дому" реж. Владимира Лерта.

А 12 февраля состоится презентация украинской киноиндустрии, которую проведет  Председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко. Он расскажет о потенциале украинской киноиндустрии, а также показать шоурилы украинских фильмов, которые уже вышли и которые находятся на стадии съемок. Цель данной презентации - призвать иностранных инвесторов и кинопрофессионалов к сотрудничеству с украинскими кинематографистами.

Уже 13 февраля украинские и иностранные представители киноиндустрии и прессы соберутся на торжественный прием по случаю представления украинского кино в рамках 67-го Берлинского МКФ.

Кроме каталога фильмов на МКФ представят и другие презентационные материалы. Таким образом кино, снятое в Украине, хотят популяризировать за границей. 

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, на 67-м Берлинском международном кинофестивале покажут фильм про украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно заключенного в России. Фильм срежиссировал Аскольд Куров.

Теги материала: Берлин, кинофестиваль, фильм, Украина
Новости СМИ2
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