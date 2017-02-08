Молодые украинские авиаторы откроют для себя крупнейший авиасалон мира

MIGnews.com.ua

Во вторник, 7 февраля, состоялся второй этап образовательного проекта "Авиатор 2017", который благотворительный Фонд Бориса Колесникова проводит для студентов технических специальностей. Ребята соревнуются за право посетить в июне авиационный форум Ле Бурже во Франции.

В рамках этапа 3 000 конкурсантов из 32 вузов и колледжей Украины написали тесты по иностранному языку.

Впереди у ребят еще три тура: проверка общих знаний по теории и истории авиации, задание-импровизация от экспертного жюри и защита собственного проекта в финале. Имена сотни победителей конкурса будут объявлены в апреле.

Президент благотворительного фонда Борис Колесников отмечает, что в Париж поедут самые талантливые студенты, которые благодаря знаниям и упорству открывают для себя лучшие авиационные форумы мира.

"Ежегодно количество конкурсантов увеличивается в разы. В "Авиаторе 2017" приняли участие больше ребят, чем за предыдущие пять лет вместе взятых. Благодарю студентов и их преподавателей за внимание к конкурсу, желание добиться высоких результатов своими способностями и честно выиграть путевку в Париж", – отметил Колесников.

Напомним, в этом году в "Авиаторе" приняли участие 6 500 студентов из 44 вузов и колледжей Украины. Первый этап состоялся в декабре 2016 года, конкурсанты решали задачи по точным наукам. За шесть лет существования проекта к нему присоединились тысячи ребят со всей Украины.