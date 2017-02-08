В КГГА назвали точные сроки реконструкции метро "Левобережная"

MIGnews.com.ua

Ремонт станции киевского метро "Левобережная", будет длиться с 18 февраля до 30 апреля 2017 года. Об этом сообщает КГГА.

"Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" просит пассажиров планировать свои маршруты и, по возможности, пользоваться другими станциями на время ремонта. Работы будут вестись в рамках общегородской программы подготовки к Евровидению-2017", - идет речь в сообщении.

Во время ремонта вестибюли для пассажиров поочередно будут закрывать.

На официальной странице Киевского метропилитена в Facebook указано, что вестибюль №2, который ведет к пригородной электричке, будет отремонтирован первым.

"Работы продлятся чуть больше месяца. После чего этот вход будет открыт и закрыт другой", - говорят в подземке.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в период снегопадов и непогоды пассажиры стали чаще пользьзоваться услугами киевского метрополитена. Таким образом, 7 февраля подземкой воспользовалось на 107,6 тысячи больше пассажиров, чем обычно.