В Украине сохранятся сильные морозы из-за скандинавского циклона

MIGnews.com.ua

В Украине 9 февраля осадков не ожидается, только на западе страны выпадет небольшой снег. Об этом передает Укргидрометцентр .

Синоптики обещают -14…-25 градусов ночью и -5…-13 градусов днем на востоке, в Черниговской и Сумской областях 23...25 градусов ниже ноля ночью, -10..-12 градусов днем.

На западе и юге - от 10 до 18 градусов мороза ночью и от 3 до 12 градусов мороза днем.

Ветер будет северо-восточный с порывами в 5-10 м/с.

В столице - без осадков. Температура воздуха ночью -19…-21 градус, а днем -10…-12 градусов. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Похолодание на территории украины вызвано скандинавским антициклоном.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, синоптики пообещали украинцам похолодание и снегопады.