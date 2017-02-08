В Киеве пока не будут продавать билеты на Евровидение-2017

MIGnews.com.ua

В среду, 8 февраля, Антимонопольный комитет рассмотрел жалобу одного из участников тендера на реализацию билетов и пришел в выводу, что победитель конкурса на продажу билетов не соответствует сразу четырем требованиям.

В частности, говорится о том, что не все сотрудники колл-центра компании-победителя тендера владеют английским языком. Также как и не все страницы предложенного компаний сайта англоязычны, а это является обязательным требованием организаторов фестиваля.

В НТКУ данную информацию опровергают, но утверждают: решение уважают и думают, как действовать дальше.

Кроме того, заместитель генерального директора ПАО НСТУ Павел Грицак пообещал поступление билетов на вокальный конкурс Евровидение-2017 уже в феврале.

Евровидение пройдет весной 2017 года в Киеве. Главной ареной конкурса станет Международный выставочный центр. Полуфиналы Евровидения-2017 пройдут 9 и 11 мая, финал назначен на 13 мая.