В Киеве пока не будут продавать билеты на Евровидение-2017

В среду, 8 февраля, Антимонопольный комитет рассмотрел жалобу одного из участников тендера на реализацию билетов и пришел в выводу, что победитель конкурса на продажу билетов не соответствует сразу четырем требованиям.
В частности, говорится о том, что не все сотрудники колл-центра компании-победителя тендера владеют английским языком. Также как и не все страницы предложенного компаний сайта англоязычны, а это является обязательным требованием организаторов фестиваля.
В НТКУ данную информацию опровергают, но утверждают: решение уважают и думают, как действовать дальше.
Кроме того, заместитель генерального директора ПАО НСТУ Павел Грицак пообещал поступление билетов на вокальный конкурс Евровидение-2017 уже в феврале.
Евровидение пройдет весной 2017 года в Киеве. Главной ареной конкурса станет Международный выставочный центр. Полуфиналы Евровидения-2017 пройдут 9 и 11 мая, финал назначен на 13 мая.
Как сообщал MIGnews.com.ua, согласно предварительным данным, посетить концерты международного песенного конкурса "Евровидение-2017" в Киеве смогут 10 тысяч 752 человек.