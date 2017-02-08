Правительство выделило почти 5 млн грн на помощь семьям погибших и раненым в АТО

MIGnews.com.ua

На предоставление одноразовой денежной помощи членам семей четырех бойцов, которые погибли во время участия в антитеррористической операции, а также девяти лицам, получившим инвалидность, выделено 4 млн 898 тыс. гривен.

Такое решение принял Кабинет министров Украины во время заседания в среду, 8 февраля.

По словам первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива, данные средства будут выделены Министерству социальной политики из резервного фонда государственного бюджета.

Также чиновник уточнил, что 2 млн 552 тыс. грн будут выделены членам семей погибших, а около 2 млн 346 тыс. грн - лицам, которые получили инвалидность.