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63-летняя модель снялась для спортивного журнала
08.02.2017 12:48

63-летняя модель снялась для спортивного журнала  Фоторепортаж

Знаменитая 63-летняя модель Кристи Бринкли вместе со своими дочерьми приняла участие в съемке для спортивного журнала Sports Illustrated. Кристи и дочери позировали в одних купальниках, демонстрируя, что возраст - это всего лишь цифра, передает Telegraph.

Знаменитая модель снялась вместе с дочерьми — 31-летней Алексой и 18-летней Сейлор — для нового номера журнала Sports Illustrated Swimsuit.

"Обдумывая предложение Sports Illustrated сняться для нового номера вместе с дочерьми, я поначалу сомневалась. В голову закрадывались различные мысли: "Что? В этом возрасте? В купальнике? Да ни за что!". Но потом я вспомнила, что говорила так же, когда мне было 30 лет. И знаете, я согласилась! Ради своих дочерей", - написала модель в своем персональном аккаунте в Instagram.

По словам Кристи, первый раз она появилась на обложке этого журнала 28 лет назад — в 1979 году.

Модель также подчеркнула, что ее решение участвовать в фотосъемке может помочь женщинам справиться с психологическими трудностями, которые связаны с принятием процесса старения.


Как сообщал MIGnews.com.ua, украинская топ-модель Алина Байкова стала одной из главных героинь новой рекламной брендовой кампании Dolce & Gabbana, посвященной выпуску капсульной коллекции St.Barth.

Теги материала: модель, съемка, журнал
Новости СМИ2
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