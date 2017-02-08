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"Перестал нарушать режим тишины": соцсети об убийстве боевика Гиви
08.02.2017 10:01

Эксклюзив  "Перестал нарушать режим тишины": соцсети об убийстве боевика Гиви

Утром в среду, 8 февраля, в своем кабинете был убит главарь боевиков "ДНР" Михаил Толстых, известный под кличкой Гиви. Толстых вместе с Арсеном Моторолой Павловым был одним из самых узнаваемых личностей среди боевиков, в связи с этим в социальных сетях бурно отреагировали на эту новость. MIGnews.com.ua собрал самые интересные, по нашему мнению, публикации.

Журналист Роман Цимбалюк обратился к боевикам: "Товарищи российские боевики, коллабаранты ! Выход есть! Сдавайтесь СБУ, сохраните свои жизни! Филиал СБУ на оккупированой части Донбасса под брендом ФСБ уже идет к вам. Кто не успеет сдаться, дальше отправится в лифте".

"Все, Гиви сдох. Он прожил на четыре дня больше, чем ему отмеряли старшие товарищи. Я не сторонник плясок на костях, но тут просто вынужден процитировать бессмертную сагу Гарри Гарисона - "Покойный был подонком". Сейчас он уже обнимает мелкого и горбатого гнома Моторолу, а тот ему показывает свободное место в котле, где можно тихонько перекурить, пока Сатана не смотрит. Все, этого забыли. Смотрим на тенденцию, которая уже очевидна. Москва твердо намерена в 2017 году снять Донбасс со своей шеи и вернуть Украине. А поскольку украинцы не хотят жить в одной стране с Гиви и Моторолами, Кремль их уберет. Ау, товарищи Захарченко, Плотницкий и прочие Ташкенты - как настроение? Предчувствий плохих, внезапных приступов тоски, желания все бросить и сбежать нет пока? Скоро будет", - пишет блогер Кирилл Сазонов.

"Гиви -200. Я же говорил, парня заждались на кладбище. Правда, тушку пережарили, ну, да ничего - экономия полезного пространства в братской могиле", - комментирует журналист Денис Попович.

"Гиви присоединился к вечеринке Моторолы и передал приглашение Захарченко", - предполагает политтехнолог Тарас Березовец.

Отметил ситуацию и бывший грузинский дипломат Бачо Корчилава: "Вот теперь, это по взрослому. Вслед за Мотороллой и Гиви отправился на "суд божий". 
Там особо ничего не расскажешь о "фашистах" и всем остальном. В Небесной Канцелярии Первый российский канал и Канал Россия не смотрят, и там пофиг, что рассказывал Киселев".

Волну тренда с "челленджами" подхватил народный депутат Борислав Береза: "Сегодня утром в 06:12 сепар Михаил Толстых, который известен как главарь батальона "Сомали" Гиви, принял от Олега Анащенко из Луганска вызов и поддержал своим участием #ExplosionChallenge. Перед взрывом он передал вызов Захарченко и Плотницкому. Приготовиться Паше Губареву и всей другой сволочи. Сепары, поддержите челендж. Взрывайтесь и будьте, как Моторола и Гиви".

Как ранее сообщал MIGnews.com.ua, в "ДНР" пригрозили наказать убийц Гиви "по законам военного времени""Этот теракт и произошедшее ранее убийство Моторолы - звенья одной цепи", - заявили в "прокуратуре" "ДНР".

Теги материала: Моторола, Гиви, ДНР, убийство, боевики, соцсети
Новости СМИ2
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