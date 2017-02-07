Акционеры Facebook хотят выдворить Цукерберга из совета директоров

MIGnews.com.ua

Большинство акционеров Facebook хотят исключить Марка Цукерберга из совета директоров, сообщает УНН .

По их мнению, Цукербергу лучше сосредоточиться на процессе руководства над компанией, а также совершенствовать корпоративное управление и защищать интересы акционеров.

Стоит отметить, что петицию об исключении Марка Цукерберга из совета директоров подписали почти 2 тысячи акционеров Facebook. Но, несмотря на количество подписей, такой исход событий весьма маловероятен.

Так как Цукерберг на данный момент он является одним из главных акционеров своего детища, он может и самостоятельно заблокировать эту инициативу.