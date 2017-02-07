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Акционеры Facebook хотят выдворить Цукерберга из совета директоров
07.02.2017 19:52

Акционеры Facebook хотят выдворить Цукерберга из совета директоров

Большинство акционеров Facebook хотят исключить Марка Цукерберга из совета директоров, сообщает УНН.

По их мнению, Цукербергу лучше сосредоточиться на процессе руководства над компанией, а также совершенствовать корпоративное управление и защищать интересы акционеров.

Стоит отметить, что петицию об исключении Марка Цукерберга из совета директоров подписали почти 2 тысячи акционеров Facebook. Но, несмотря на количество подписей, такой исход событий весьма маловероятен.

Так как Цукерберг на данный момент он является одним из главных акционеров своего детища, он может и самостоятельно заблокировать эту инициативу.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в III квартале 2016 года прибыль американской компании Facebook превысила прогнозы многих отраслевых аналитиков и составила 2,4 млрд долларов.

Теги материала: Марк, Цукерберг, Facebook, акционерные общества, Совет, директор
Новости СМИ2
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