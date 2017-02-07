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Стала известна дата премьеры первого украинского фэнтези "Сторожевая застава"
07.02.2017 15:54

Стала известна дата премьеры первого украинского фэнтези "Сторожевая застава"

Премьера первого украинского фэнтези про супергероев "Сторожевая застава" состоится 12 октября 2017 года. Об этом сообщает Зеркало недели.

Уже в феврале этого года киноленту представят на Европейском кинорынке (European Film Market), который состоится 9-17 февраля на 66-м Берлинском международном фестивале.

Еще во время съемок права на показ кинофильма приобрели Италия, Испания, Иран, Япония, Франция и франкоязычные территории. Также переговоры о покупке лицензии на фильм ведутся с Германией и странами Латинской Америки.

В главных ролях снялись Даниил Каменский, Ева Кошева, Роман Луцкий, Олег Волощенко, Александр Комаров, Георгий Деревянский, Слава Красовская, Наталья Сумская, Ержан Нуримбет, Ерболат Тогузаков, Иван Денисенко, а также Олег Михайлюта (Фагот).

По сюжету фильма, солнечное затмение приводит в действие магический портал времени. Обычный парень Витя переместился из ХХІ века на тысячу лет назад. Витю преследуют смертельные опасности, черную магию. Также его ждут новые знакомства и встреча с героями народных былин - юным Олешко, мощным Ильей и строгим Добрыней. Фильм подкреплен впечатляющими спецэффектами. Главный герой попадает в самый эпицентр событий и вступает в битву с мифическими существами.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в кинотеатрах между сеансами пустят в прокат украинские короткометражки. Для их отбора проведут специальный конкурс, который выделить 20 лучших кинолент. 

 

Теги материала: кино, Украина, премьера, фэнтези
Новости СМИ2
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