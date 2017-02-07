В ближайшие сутки в Украине похолодает, возможны метели

MIGnews.com.ua

Почти во всех регионах Украины 8 февраля похолодает. Об этом передает Укргидрометцентр .

В большинстве областей нашей страны, за исключением северо-востока и востока, ожидается снегопады разной интенсивности - от небольшого до сильного. Также синоптики прогнозируют усиление ветра.

Ночью во всех областях, кроме восточных регионов, Черниговской и Сумской областей, ожидается снег и метели. Жителям Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, местами в Киевской, Черкасской, Кировоградской областей обещают сильный снег.

Днем на Правобережье ожидается небольшой, местами умеренный снег. На остальной территории Украины осадков в дневное время суток не ожидается.

Температура воздуха ночью будет 13-18° ниже ноля. На востоке, в Черниговской и Сумской областях прогнозируют -20…-26°. Днем температура поднимется до -9...-15°.

На юге и Прикарпатье ночью от -5° до -11°, а днем - от -2° до -7°. На Закарпатье и крайнем юге пройдет мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега и гололед. Температура на протяжении суток - от 3° мороза до 2° тепла.

Дороги страны покроет гололедица.

Жителей столицы ждет ночью умеренный, а днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный с порывами в 7-12 м/с, ночью порывы достигнут 15-20 м/с, ожидается метель. Температура воздуха достигнет -14...16° ночью и 10...12° днем.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, синоптики обещают жителям столицы похолодание и суровые морозы.