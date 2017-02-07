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Главарь "ДНР" пообещал возобновить работу завода Фирташа в Горловке
07.02.2017 14:10

Главарь "ДНР" пообещал возобновить работу завода Фирташа в Горловке

Фармацевтический завод "Стирол", который приостановил свою работу в Горловке в связи с боевыми действиями на Донбассе, вскоре вновь возобновит свою работу.

Такое заявление сделал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, информирует сепаратистское агентство "Новороссия".

Также он подчеркнул, что по состоянию на данный момент идет разработка плана по запуску данного завода. 

Стоит отметить, что помимо "Стирола" в "ДНР" планируется также возобновить работу еще ряда предприятий химической и фармацевтической промышленности, которых, по информации агентства, на территории самопровозглашенной республики семь.

Справка: Завод "Стирол" в Горловке принадлежит олигарху Дмитрию Фирташу. Также он имеет на территории "ДНР" еще один завод  - "Азот" в Северодонецке. Оба эти предприятия занимались производством удобрений, но были закрыты в мае 2014 года из соображений безопасности, поскольку оказались в зоне боевых действий.

Так, в августе 2014 года пресс-секретарь "Стирола" Павел Брыков заявлял, что обстрел завода может грозить экологической катастрофой из-за утечки ядовитых веществ, а именно мононитрохлорбензола. По его словам, радиус минимального поражения с учетом розы ветров, бассейнов рек и акватории Азовского моря может составить не менее 300 км. Таким образом, это может привести к гибели жителей не только Украины, но и России, и Беларуси.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в мае 2014 года руководство ПАО "Концерн Стирол" приняло решение временно приостановить производство, в связи с критической ситуацией, которая сложилась в Донецкой области и, в частности, в Горловке, для безопасности как сотрудников концерна, так и всех жителей региона.

Теги материала: ДНР, Александр Захарченко, завод, Дмитрий Фирташ, Горловка, Донбасс, Стирол
Новости СМИ2
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