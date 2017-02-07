Главарь "ДНР" пообещал возобновить работу завода Фирташа в Горловке

MIGnews.com.ua

Фармацевтический завод "Стирол", который приостановил свою работу в Горловке в связи с боевыми действиями на Донбассе, вскоре вновь возобновит свою работу.

Такое заявление сделал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, информирует сепаратистское агентство " Новороссия ".

Также он подчеркнул, что по состоянию на данный момент идет разработка плана по запуску данного завода.

Стоит отметить, что помимо "Стирола" в "ДНР" планируется также возобновить работу еще ряда предприятий химической и фармацевтической промышленности, которых, по информации агентства, на территории самопровозглашенной республики семь.

Справка: Завод "Стирол" в Горловке принадлежит олигарху Дмитрию Фирташу. Также он имеет на территории "ДНР" еще один завод - "Азот" в Северодонецке. Оба эти предприятия занимались производством удобрений, но были закрыты в мае 2014 года из соображений безопасности, поскольку оказались в зоне боевых действий.

Так, в августе 2014 года пресс-секретарь "Стирола" Павел Брыков заявлял, что обстрел завода может грозить экологической катастрофой из-за утечки ядовитых веществ, а именно мононитрохлорбензола. По его словам, радиус минимального поражения с учетом розы ветров, бассейнов рек и акватории Азовского моря может составить не менее 300 км. Таким образом, это может привести к гибели жителей не только Украины, но и России, и Беларуси.