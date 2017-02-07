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Вузы в Крыму и оккупированной части Донбасса лишили лицензии
07.02.2017 13:21

Вузы в Крыму и оккупированной части Донбасса лишили лицензии

Лицензии высших учебных заведений, которые остались в оккупированном Россией Крыму и на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей, были аннулированы.

Такое решение приняло Министерство образования и науки Украины, передает пресс-служба ведомства.

"Минобразования аннулировало лицензии высших учебных заведений, расположенных на временно неподконтрольной органам государственной власти Украины территории Донецкой и Луганской областей, а также на временно оккупированных территориях АР Крым и города Севастополя", - говорится в сообщении.

По данным министерства, в течение 2014-2016 годов из Крыма, а также из Донецкой и Луганской областей было перемещено почти 20 вузов, которые в настоящее время успешно работают на подконтрольной Киеву территории. В частности, в прошлом году на базе этих и других уполномоченных вузов начали деятельность 40 образовательных центров "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина", в которые во время вступительной кампании обратились около 3 тыс. 350 человек.

Стоит отметить, что ранее аккредитационная комиссия Украины уже рекомендовала Минобразования аннулировать лицензии на осуществление образовательной деятельности тех вузов, которые не перемещены на подконтрольную Киеву территорию.

Также сообщается, что для тех студентов, которые получали образование в этих учебных заведениях в Крыму после 20 февраля 2014 года, однако хотят, чтобы их квалификация, результаты и период обучения признавались в Украине, разработан соответствующий порядок аттестации.

Студентам же вузов с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, которые были зачислены на обучение и внесены в Единый государственный реестр, предоставляется право обучения в высших учебных заведениях Украины.

Так, в Донецкой области лицензии были лишены 30 государственных и коммунальных вузов І-ІІ уровней аккредитации и два частных вуза І-ІV уровней аккредитации, а в Луганской области - 14 государственных и коммунальных вузов І-ІІ уровней аккредитации.

В свою очередь в Крыму лицензии были лишены: Крымский государственный медицинский университет имени С. И. Георгиевского, Севастопольский национальный университет ядерной энергии и промышленности, Керченский государственный морской технологический университет и еще 16 государственных и коммунальных вузов І-ІV уровней аккредитации и 6 частных вузов І-ІV уровней аккредитации.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ранее в Минобразования заявили, что абитуриенты из зоны АТО смогут поступить в вузы без украинских аттестатов.

Напомним, в 2017 году абитуриент будет подавать семь заявлений в высшие учебные заведения на три специальности.

Теги материала: вузы, Донбасс, Крым, лицензия, Минобразования
Новости СМИ2
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