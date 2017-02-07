Адвокат Полозов пообедал в одном ресторане с Царевым

MIGnews.com.ua

Бывший народный депутат Украины Олег Царев, который скрывается от украинского правосудия, в настоящее время находится в оккупированном Крыму. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в своем Twitter-аккаунте.

По словам правозащитника, который в настоящее время находится в Крыму, поскольку защищает замглавы Меджлиса Ахтема Чийгоза, он увидел Царева в одном из местных ресторанов.

"Зашел в перерыве по делу Ахтема Чийгоза пообедать в ресторанчик. А тут беглый нардеп Олег Царев. Куда ни кинь - всюду клин", - написал правозащитник.

Вместе с тем Полозов отметил: "Царев достаточно громко и бесцеремонно общается по телефону. Обсуждает инвестиции в строительство и ждет аудиенции в Госсовете Крыма".

Также адвокат обнародовал снимок Царева, как доказательство своих слов.