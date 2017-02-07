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Украинские короткометражки будут показывать в кинотеатрах перед сеансами
07.02.2017 12:58

Украинские короткометражки будут показывать в кинотеатрах перед сеансами

Осенью 2017 года в Украине перед сеансами в кинотеатрах будут крутить короткометражки. Об этом сообщил кинопродюсер Андрей Ризоль в эфире "Громадського радио", пишет Украинская правда.

Какие короткометражки покажут в кинотеатрах, определит конкурс "Свое кино".

"Мы думали, каким образом можно увеличить количество украинского зрителя в украинских кинотеатрах. Эта идея возникла в диалоге с одной сетью кинотеатров. Речь шла о том, что если бы у нас был качественный короткий метр - не ролик, а микрофильм до 3 минут, то его бы с радостью ставили перед основным фильмом в кинотеатре", - рассказал Ризоль.

На конкурсе выберут 20 лучших короткометражек, чтобы уже до осени этого года они появились на экранах кинотеатров.

Таким образом, на конкурс поступила 501 киноработа из 76 городков и городов Украины. При этом 66% участников - люди без кинематографического образования.

Победитель контеста выиграет экранизацию триумфальной короткометражки, на которую бюджет проекта выделит около $10 000.

Также продюсер отметил, что короткометражки после показа в кинотеатрах должны попасть и на экраны телевизоров.

"Есть специальный цикл. Например, с четверга по четверг фильм идет в кинотеатрах, а на следующую неделю его на безвозмездной основе транслируют телеканалы-партнеры", - сказал Ризоль.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в сеть попали кадры из фильма о "Ларе Крофт", в основе которого лежит видеоигра Tomb Raider.

Теги материала: кино, Украина, кинотеатр
Новости СМИ2
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