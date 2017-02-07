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Мелания Трамп снова потребовала в суде от Daily Mail $150 млн
07.02.2017 08:52

Мелания Трамп снова потребовала в суде от Daily Mail $150 млн

Супруга президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Мелания вновь требует денежную компенсацию от издания Daily Mail за публикацию лживой информации о ней, пишет The Hill.

По полученным данным, адвокаты Мелании Трамп вновь подали иск к Daily Mail из-за того, что во время предвыборной кампании Трампа издание опубликовало материал о том, что Мелания работала в сфере эскорт-услуг.

Стоит отметить, что иск подали в суд Нью-Йорка с требованием возместить 150 миллионов долларов морального ущерба.

Напомним, ранее суд округа Монтгомери штата Мэриленд отклонил иск к Daily Mail. В суде такое решение аргументировали тем, что они не обладают юрисдикцией для рассмотрения дел, в которых фигурирует иностранная компания.

Как сообщал MIGnews.com.ua, жена новоизбранного президента США Дональда Трампа - Мелания Трамп наняла известного адвоката, который от ее лица угрожает судом телеведущей Рози О'Доннелл, назвавшую ее сына Бэррона аутистом

Теги материала: Дональд Трамп, супруга, суд, иск
Новости СМИ2
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