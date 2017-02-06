Жителям Киева пообещали ухудшение морозов и снегопады

Синоптики обещают жителем столицы сильное похолодание на 7-8 февраля, 10-12° ниже ноля, снег и гололедицу на дорогах. Об этом передает Укргидрометцентр.
Ветер ожидает восточный с порывами 7-12 м/с. Ночью выпадет небольшой, а днем умеренный снег.
Кроме того, КГГА сообщает, что 8-9 февраля температура понизиться еще больше и достигнет ночью 8 февраля -13...-15 градусов, 9 февраля - около -20 градусов. Днем ожидается -9...-14 градусов.
8 февраля прогнозируют умеренны снег и метель, а днем - небольшой снег и восточный ветер порывами в 7-12 м/с.
"Городская власть призывает киевлян не пользоваться собственным авто во время снегопада и отдавать предпочтение общественному транспорту. Это очень необходимо для качественной и своевременной уборки снега в условиях снегопада, и значительно ускорит работу коммунальных служб и позволит избежать возникновения заторов на дорогах города", - идет речь в сообщении.
Также в Горсовете напомнили водителям частных автомобилей не парковать свои транспортные средства на обочинах дорог и в местах расчистки коммунальными службами дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.
"Машины, мешающие расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы", - указали в ведомстве.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, по всей Одесской области объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют сильный ветер, осадки и гололед.