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Жителям Киева пообещали ухудшение морозов и снегопады
06.02.2017 19:04

Жителям Киева пообещали ухудшение морозов и снегопады

Синоптики обещают жителем столицы сильное похолодание на 7-8 февраля, 10-12° ниже ноля, снег и гололедицу на дорогах. Об этом передает Укргидрометцентр.

Ветер ожидает восточный с порывами 7-12 м/с. Ночью выпадет небольшой, а днем умеренный снег.

Кроме того, КГГА сообщает, что 8-9 февраля температура понизиться еще больше и достигнет ночью 8 февраля -13...-15 градусов, 9 февраля - около -20 градусов. Днем ожидается -9...-14 градусов.

8 февраля прогнозируют умеренны снег и метель, а днем - небольшой снег и восточный ветер порывами в 7-12 м/с.

"Городская власть призывает киевлян не пользоваться собственным авто во время снегопада и отдавать предпочтение общественному транспорту. Это очень необходимо для качественной и своевременной уборки снега в условиях снегопада, и значительно ускорит работу коммунальных служб и позволит избежать возникновения заторов на дорогах города", - идет речь в сообщении.

Также в Горсовете напомнили водителям частных автомобилей не парковать свои транспортные средства на обочинах дорог и в местах расчистки коммунальными службами дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

"Машины, мешающие расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы", - указали в ведомстве.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, по всей Одесской области объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют сильный ветер, осадки и гололед.

Теги материала: погода, Киев, прогноз, похолодание, снегопады
Новости СМИ2
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