В ОБСЕ заявили о возобновлении водоснабжения на Донбассе

MIGnews.com.ua

В понедельник, 6 февраля, на Донецкой фильтровальной станции Донбасса полностью удалось восстановить водоснабжение. Об этом сообщает СММ ОБСЕ на своей странице в Twitter.

При этом сообщается, что персонал остается дежурить на станции на ночь.

"Насосную станцию ДФС перезапустили. Персонал ДФС остается на ночь", - говорится в сообщении.



При этом заместитель СММ ОБСЕ Александр Хуг также призвал в очередной раз к прекращению огня.

"Вода снова бежит. Еще много надо сделать. Оружие сейчас должно молчать", - цитируются в сообщении слова Хуга.





Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в понедельник, 6 февраля, в Авдеевке Донецкой области к централизованному электроснабжению удалось подключить 80% города. Работы по восстановлению подачи электроэнергии для оставшихся 20% города, сотрудники ГСЧС совместно с представителями топливно-энергетической компании планируют продолжить. Также будет проводиться переподключение объектов социально-бытовой сферы с электрогенераторов на централизованное электроснабжение.