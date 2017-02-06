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В ОБСЕ заявили о возобновлении водоснабжения на Донбассе
06.02.2017 17:53

В ОБСЕ заявили о возобновлении водоснабжения на Донбассе

В понедельник, 6 февраля, на Донецкой фильтровальной станции Донбасса полностью удалось  восстановить водоснабжение. Об этом сообщает СММ ОБСЕ на своей странице в Twitter.

При этом сообщается, что персонал остается дежурить на станции на ночь.

"Насосную станцию ДФС перезапустили. Персонал ДФС остается на ночь", - говорится в сообщении.

При этом заместитель СММ ОБСЕ Александр Хуг также призвал в очередной раз к прекращению огня.

"Вода снова бежит. Еще много надо сделать. Оружие сейчас должно молчать", - цитируются в сообщении слова Хуга.



Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в понедельник, 6 февраля, в Авдеевке Донецкой области к централизованному электроснабжению удалось подключить 80% города. Работы по восстановлению подачи электроэнергии для оставшихся 20% города,  сотрудники ГСЧС совместно с представителями топливно-энергетической компании планируют продолжить. Также будет проводиться переподключение объектов социально-бытовой сферы с электрогенераторов на централизованное электроснабжение.

Однако заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что вблизи Авдеевки Донецкой области вновь были слышны звуки выстрелов.

Теги материала: Украина, Авдеевка, Донбасс, АТО, водоснабжение, электричество, жители, эвакуация, ОБСЕ, Хуг, огонь
Новости СМИ2
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