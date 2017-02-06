В центре Днепра появится статуя Ждуна от голландского скульптора

MIGnews.com.ua

В Городской администрации Днепра заявили, что хотят установить в центре городе статую интернет-мема Ждуна, и уже начали переговоры со скульптором из Нидерландов. Об этом передает ВВС Украина .

В мэрии отметили, что скульптура будет сделана из бетона и ее могут соорудить около здания горсовета. Больше деталей о новом изваянии появится позже, так как переговоры со скульптором Маргрит ван Брифорт пока в процессе.

Ждун будет посвящен пациентам, которые очень долго ждут приема к врачу. Ван Брифорт также отметила, что скульптура будет высотой два метра.

Кроме того, скульптор отметила, что ее удивила популярность Ждуна в сети.

"Я даже знаю теперь, что у вас они называются мемы. Я прочитала в интернете, что в России и Украине у людей есть большой опыт ожидания в очередях. И им очень близок образ мысли моего Ждуна, они его понимают", - говорит Ван Брифорт.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сыновья Принцессы Дианы решили поставить ей памятник. Скульптура Принцессы Уэльской будет находится на территории Кенсингтонского дворца.