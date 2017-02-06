Новый меморандум с МВФ: повышение пенсионного возраста не предусматривается

В понедельник, 6 февраля, министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что новый меморандум сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) не предусматривает повышения пенсионного возраста. Об этом он рассказал на пресс конференции.
Он утверждает, что министерство вместе с фондом разработали модель, которая не предусматривает повышение пенсионного возраста. Ключевым элементом новой модели является стаж работы.
"Повышение возраста является и неверным, и несправедливым", – сказал он.
При этом Данилюк выразил уверенность, что разработанная модель будет поддержана парламентом.
Помимо этого, министр сообщил о результатах переговоров с МВФ в рамках выделение четвертого транша.
"Мы уже на последних этапах, начались обсуждаться технические моменты для получения следующего транша", – сказал Данилюк. Он прогнозирует, что переговоры с МВФ могут быть завершены до конца текущей недели.
Также Данилюк подчеркнул, что возобновление сотрудничества с МВФ является важным сигналом для зарубежных инвесторов и партнеров о том, что Украина находится на пути реформ.
"Все транши, запланированные на этот год, должны быть получены, поскольку это является важным индикатором реформ", – подчеркнул министр.
Как сообщал MIGnews.com.ua, координатор системы ООН в Украине Нил Уокер раскритиковал Украину за прекращение выплаты пенсий жителям оккупированного Донбасса и заявил, что все украинские граждане имеют право на получение социальных выплат.
Он уточнил, что в организации серьезно обеспокоены тем, что некоторым переселенцам и жителям оккупированных территорий не выплачивают пенсии. Такая практика, по словам Уокера, является нарушением как украинских, так и международных законов.
В Министерстве социальной политики Украины заявили, что гражданам Украины, которые остались на неконтролируемой властью территории, начисляются все социальные выплаты, в том числе пенсии, но выплачиваться они будут только после освобождения от террористов и взятия этой территории под контроль государства.