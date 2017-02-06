Новый меморандум с МВФ: повышение пенсионного возраста не предусматривается

MIGnews.com.ua

В понедельник, 6 февраля, министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что новый меморандум сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) не предусматривает повышения пенсионного возраста. Об этом он рассказал на пресс конференции.

Он утверждает, что министерство вместе с фондом разработали модель, которая не предусматривает повышение пенсионного возраста. Ключевым элементом новой модели является стаж работы.

"Повышение возраста является и неверным, и несправедливым", – сказал он.

При этом Данилюк выразил уверенность, что разработанная модель будет поддержана парламентом.

Помимо этого, министр сообщил о результатах переговоров с МВФ в рамках выделение четвертого транша.

"Мы уже на последних этапах, начались обсуждаться технические моменты для получения следующего транша", – сказал Данилюк. Он прогнозирует, что переговоры с МВФ могут быть завершены до конца текущей недели.

Также Данилюк подчеркнул, что возобновление сотрудничества с МВФ является важным сигналом для зарубежных инвесторов и партнеров о том, что Украина находится на пути реформ.

"Все транши, запланированные на этот год, должны быть получены, поскольку это является важным индикатором реформ", – подчеркнул министр.

Как сообщал MIGnews.com.ua, координатор системы ООН в Украине Нил Уокер раскритиковал Украину за прекращение выплаты пенсий жителям оккупированного Донбасса и заявил, что все украинские граждане имеют право на получение социальных выплат.

Он уточнил, что в организации серьезно обеспокоены тем, что некоторым переселенцам и жителям оккупированных территорий не выплачивают пенсии. Такая практика, по словам Уокера, является нарушением как украинских, так и международных законов.