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Военные проведут новые учебные сборы резервистов
06.02.2017 16:06

Военные проведут новые учебные сборы резервистов

На средину февраля запланированы новые учебные сборы резервистов оперативного резерва. Об этом заявил военный комиссар Львовской области Александр Тищенко, передает Корреспондент.

"В этом году уже одно собрание провели в январе. Люди поехали на военный полигон в Чугуев. В течение месяца они будут проходить обучение и вернутся. Такие же учения проведут в этом месяце - 18 февраля", - заявил Тищенко. 

Также он сообщил, что за месяц во время учений и тренировок резервисты отработают навыки по тактической, медицинской, инженерной и огневой подготовке, выполнят программу профессиональной подготовки боевого слаживания в составе рот, батальонов и бригады. 

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Харьковской области стартовали учебные сборы резервистов. За 30 суток они будут совершенствовать навыки по тактической, медицинской, инженерной и огневой подготовке и другие.

 

 

Теги материала: военные, сборы, резервисты, военные учения
Новости СМИ2
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