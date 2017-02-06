Военные проведут новые учебные сборы резервистов

MIGnews.com.ua

На средину февраля запланированы новые учебные сборы резервистов оперативного резерва. Об этом заявил военный комиссар Львовской области Александр Тищенко, передает Корреспондент .

"В этом году уже одно собрание провели в январе. Люди поехали на военный полигон в Чугуев. В течение месяца они будут проходить обучение и вернутся. Такие же учения проведут в этом месяце - 18 февраля", - заявил Тищенко.

Также он сообщил, что за месяц во время учений и тренировок резервисты отработают навыки по тактической, медицинской, инженерной и огневой подготовке, выполнят программу профессиональной подготовки боевого слаживания в составе рот, батальонов и бригады.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Харьковской области стартовали учебные сборы резервистов. За 30 суток они будут совершенствовать навыки по тактической, медицинской, инженерной и огневой подготовке и другие.