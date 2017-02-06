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Синоптики: На Одессу надвигается шторм и похолодание
06.02.2017 14:17

Синоптики: На Одессу надвигается шторм и похолодание

По всей территории Одесской области объявлено штормовое предупреждение в связи с перемещением арктического воздуха на юг страны, сообщает Страна.ua.

Специалисты обещают сильный ветер, осадки и гололед.

Кроме этого, на Одессу надвигается похолодание.С 8 до 11 февраля температура упадет днем до -10 градусов мороза, а ночью до -15 градусов.

"Из-за возможных снегопадов службы должны быть наготове и сработать не хуже, чем в январе. Если будет нужно, ограничим въезд большегрузного транспорта в Одессу"- предупредил горожан вице-мэр Одессы Анатолий Орловский.

Как сообщал MIGnews.com.ua, по причине резкого ухудшения погодных условий и обильных снегопадов, городской глава Киева Виталий Кличко обратился к жителям и гостям столицы с просьбой не выезжать на дороги на своих авто.

Теги материала: Одесса, предупреждение, штормовое предупреждение, Шторм, ветер, похолодание
Новости СМИ2
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