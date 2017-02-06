Синоптики: На Одессу надвигается шторм и похолодание

MIGnews.com.ua

По всей территории Одесской области объявлено штормовое предупреждение в связи с перемещением арктического воздуха на юг страны, сообщает Страна.ua .

Специалисты обещают сильный ветер, осадки и гололед.

Кроме этого, на Одессу надвигается похолодание.С 8 до 11 февраля температура упадет днем до -10 градусов мороза, а ночью до -15 градусов.

"Из-за возможных снегопадов службы должны быть наготове и сработать не хуже, чем в январе. Если будет нужно, ограничим въезд большегрузного транспорта в Одессу"- предупредил горожан вице-мэр Одессы Анатолий Орловский.