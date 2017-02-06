Киевлянка создала успешный бизнес на БДСМ

MIGnews.com.ua

Украинка Наталья Вакулик создала успешный бизнес на производство БДСМ-атрибутики и мебели, сообщает УНИАН.

Идея о создании предприятия пришла в голову 28-летней Наталье случайно. Она не смогла найти подходящкю для БДСМ мебель в Украине и решила делать это самостоятельно сначала для себя, а потом для "тех, кто в теме".

Спрос на БДСМ-продукцию в Украине стал причиной открытия виртуального магазина и рабочего цеха, где и вручную создают "игрушки для взрослых" и многое другое.

Стоит отметить, что за неделю цех изготавливает до 15 заказов.

На сегодняшний день, компанию FoxFetish многие называют монополистом в производстве БДСМ-игрушек в Украине.