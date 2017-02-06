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"Укрзализныця": Снегопад не повлиял на движение пассажирских поездов
06.02.2017 11:23

"Укрзализныця": Снегопад не повлиял на движение пассажирских поездов

В понедельник, 6 февраля, движение пассажирских поездов осуществляется по графику несмотря на снегопад. Такое заявление сделали в пресс-службе "Укрзализныци".

"В ночь на 6 февраля мощные осадки в виде снега выпали на территории регионального филиала "Юго-Западная железная дорога". Мелкий снег также шел на территории филиала "Одесская железная дорога" и на отдельных станциях филиала "Львовская железная дорога", - отметили в ведомстве.

При этом подчеркнули, что убирать снег с путей, вокзалов и станций вышли около 750 железнодорожников.

"Работники железных дорог вручную очистили около 1 тысячи стрелочных переводов, - отметили в "Укрзализныци". - Железнодорожники прилагают все усилия, чтобы поезда ходили по графику даже в сложных погодных условиях".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в понедельник утром, 6 февраля, в результате сильных снегопадов в Киеве образовались 10-балльные пробки.

Теги материала: Укрзализныця, снегопад, железнодорожники
Новости СМИ2
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