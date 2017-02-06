Трейлер пятой части "Пиратов Карибского моря" набрал более 600 тысяч просмотров

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 5 февраля, киностудия Disney опубликовала новый трейлер пятой части "Пиратов Карибского моря", сообщает Страна.ua .

На данный момент проморолик к кинокартине "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" набрал более 600 тысяч просмотров.

В новой части за капитаном Джеком Воробьем охотится старый противник, капитан Салазар, который решил уничтожить всех существующих в мире моряков. Главного героя культового фильма может спасти только одно - трезубец Посейдона. Этот артефакт дарует своему обладателю власть над всеми морями.

Стоит отметить, что в фильме сыграли Джонни Депп, Хавьер Бардем, Пол Маккартни, Кая Скоделарио, Кристоф Вальц, Брэнтон Туэйтс и Орландо Блум.