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Трейлер пятой части "Пиратов Карибского моря" набрал более 600 тысяч просмотров
06.02.2017 11:14

Трейлер пятой части "Пиратов Карибского моря" набрал более 600 тысяч просмотров  Видеорепортаж

В воскресенье, 5 февраля, киностудия Disney опубликовала новый трейлер пятой части "Пиратов Карибского моря", сообщает Страна.ua.

На данный момент проморолик к кинокартине "Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки" набрал более 600 тысяч просмотров.

В новой части за капитаном Джеком Воробьем охотится старый противник, капитан Салазар, который решил уничтожить всех существующих в мире моряков. Главного героя культового фильма может спасти только одно - трезубец Посейдона. Этот артефакт дарует своему обладателю власть над всеми морями.

Стоит отметить, что в фильме сыграли Джонни Депп, Хавьер Бардем, Пол Маккартни, Кая Скоделарио, Кристоф Вальц, Брэнтон Туэйтс и Орландо Блум.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, финальный трейлер "Красавицы и чудовища" уже набрал почти 5 млн просмотров.

Теги материала: ВИДЕО, Пираты Карибского моря, официальный трейлер
Новости СМИ2
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