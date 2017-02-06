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В Украине стартовала регистрация на ВНО
06.02.2017 11:06

В Украине стартовала регистрация на ВНО

В понедельник, 6 февраля, министерство образования и науки Украины сообщило, что открылась регистрация на внешнее независимое тестирование (ВНО), которая продлится до 17 марта. Данную информацию обнародовал пресс-центр ведомства.

Основная сессия тестирования назначена на период с 23 мая по 16 июня, дополнительная - с 3 по 12 июля.

Согласно графику, утвержденному Украинским центром оценивания качества образования, в рамках основной сессии 23 мая пройдет тестирование по украинскому языку и литературе; 25 мая - тестирование по испанскому, немецкому и французскому языкам; 29 мая - по английскому языку; 31 мая - по математике; 2 июня - по истории Украины; 6 июня - по русскому языку; 8 июня - по биологии; 12 июня - по географии; 14 июня - по физике и 16 июня - по химии.

Также в 2017 году будут приниматься сертификаты тестирования как текущего года, так и 2016-го.

При этом выпускники прошлых лет из 12 возможных для сдачи предметов в обязательном порядке сдают тестирование по украинскому языку и литературе, а еще три предмета на выбор, исходя из требования университетов.

Для выпускников школ 2017 года обязательными для сдачи являются украинский язык и литература, а также математика или история Украины, которые будут им засчитаны в качестве выпускных экзаменов в школе.

Еще два предмета выпускники смогут выбрать самостоятельно и результаты одного из них также будут зачислены в качестве результатов школьных экзаменов.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 30 января, к маю текущего года Министерство образования Украины планирует пересмотреть и внести изменения в программу обучения для учеников общеобразовательных школ 5-9 классов.

Теги материала: образование, школа, тестирование, ВНО
Новости СМИ2
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