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Певица опозорилась, исполняя гимн России перед хоккейным матчем: опубликовано видео
06.02.2017 09:33

Певица опозорилась, исполняя гимн России перед хоккейным матчем: опубликовано видео  Видеорепортаж

В воскресенье, 5 февраля, в Швеции перед финальной игрой на чемпионате мира по бенди исполнительницу гимна России освистали, сообщает 24 канал.

Причина такого поведения болельщиков - ужасное исполнение гимна.

Кроме этого, девушка забывала слова. После паузы девушка извинилась на английском и продолжила пение.

"Пожалуй, это худшее исполнение гимна России", - такие комментарии можно увидеть в YouTube под видео из города Сандвикен, где завершился чемпионат мира по хоккею с мячом.

Стоит отметить, после казуса с гимном, российские спортсмены проиграли и уступили Швеции место чемпиона мира по бенди.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, канадские хоккеисты вышли на лед в украинских вышиванках.

Теги материала: гимн, Россия, хоккеист, певица, ВИДЕО
Новости СМИ2
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