Певица опозорилась, исполняя гимн России перед хоккейным матчем: опубликовано видео

В воскресенье, 5 февраля, в Швеции перед финальной игрой на чемпионате мира по бенди исполнительницу гимна России освистали, сообщает 24 канал.
Причина такого поведения болельщиков - ужасное исполнение гимна.
Кроме этого, девушка забывала слова. После паузы девушка извинилась на английском и продолжила пение.
"Пожалуй, это худшее исполнение гимна России", - такие комментарии можно увидеть в YouTube под видео из города Сандвикен, где завершился чемпионат мира по хоккею с мячом.
Стоит отметить, после казуса с гимном, российские спортсмены проиграли и уступили Швеции место чемпиона мира по бенди.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, канадские хоккеисты вышли на лед в украинских вышиванках.