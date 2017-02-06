Певица опозорилась, исполняя гимн России перед хоккейным матчем: опубликовано видео

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В воскресенье, 5 февраля, в Швеции перед финальной игрой на чемпионате мира по бенди исполнительницу гимна России освистали, сообщает 24 канал .

Причина такого поведения болельщиков - ужасное исполнение гимна.

Кроме этого, девушка забывала слова. После паузы девушка извинилась на английском и продолжила пение.

"Пожалуй, это худшее исполнение гимна России", - такие комментарии можно увидеть в YouTube под видео из города Сандвикен, где завершился чемпионат мира по хоккею с мячом.

Стоит отметить, после казуса с гимном, российские спортсмены проиграли и уступили Швеции место чемпиона мира по бенди.