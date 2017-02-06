По всей Украине ожидаются сильные снегопады

MIGnews.com.ua

В понедельник, 6 февраля, синоптики обещают снегопады на всей территории Украины, сообщает Гидрометцентр .

Стоит отметить, на солнечную погоду могут надеяться только жители Закарпатья. В других частях Западной Украины - пройдет мокрый снег. Днем температура будет от -2 до +4, а ночью от -1 до -4.

На севере страны обещают сильный снег. Но в Сумах будет облачно и без осадков. Днем от -6 до -10 и ночью до -13.

Кроме этого, в центральной Украине тоже обещают снег. Днем синоптики обещают от -1 до 3 , а вечером и ночью температура может опуститься до -10.