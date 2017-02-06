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По всей Украине ожидаются сильные снегопады
06.02.2017 08:43

По всей Украине ожидаются сильные снегопады

В понедельник, 6 февраля, синоптики обещают снегопады на всей территории Украины, сообщает Гидрометцентр.

Стоит отметить, на солнечную погоду могут надеяться только жители Закарпатья. В других частях Западной Украины - пройдет мокрый снег. Днем температура будет от -2 до +4, а ночью  от -1 до -4.

На севере страны обещают сильный снег. Но в Сумах будет облачно и без осадков. Днем от  -6 до -10 и ночью до -13.

Кроме этого, в центральной Украине тоже обещают снег. Днем  синоптики обещают от -1 до 3 , а вечером и ночью температура может опуститься до -10.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, ГСЧС предупреждает о наводнениях во Львовской области.

Теги материала: погода, снегопад, Гидрометцентр, синоптики
Новости СМИ2
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